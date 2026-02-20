U 53. godini preminula zvijezda Uvoda u anatomiju i Euforije

Glumac koji je utjelovio lik “McSteamyja” preminuo je u četvrtak, 10 mjeseci nakon što je otkrio da mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), vrsta bolesti motornog neurona.
Eric Dane, glumac iz hit serija Euphoria i Grey’s Anatomy, preminuo je u 53. godini, manje od godinu dana nakon što je javno objavio da mu je dijagnosticirana bolest motornog neurona.
Dane je preminuo u četvrtak poslijepodne, objavili su njegovi predstavnici u priopćenju. U travnju je otkrio da mu je dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), najčešći oblik bolesti motornog neurona.
„Posljednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, svojom odanom suprugom [glumicom Rebeccom Gayheart] i svoje dvije prekrasne kćeri, Billie i Georgiom, koje su bile središte njegova svijeta“, stoji u priopćenju, prenosi Guardian.
„Tijekom svoje borbe s ALS-om, Eric je postao strastveni zagovornik podizanja svijesti i istraživanja, odlučan da napravi razliku za druge koji prolaze istu borbu. Duboko će nam nedostajati i zauvijek će biti voljen i zapamćen. Eric je obožavao svoje obožavatelje i zauvijek je zahvalan na ljubavi i podršci koju je primio. Obitelj je zamolila za privatnost dok prolaze kroz ovo izuzetno teško razdoblje.“
ALS je najčešći oblik bolesti motornog neurona, zbog čega se ti pojmovi često koriste kao sinonimi. Riječ je o terminalnom degenerativnom poremećaju koji uzrokuje postupni gubitak funkcije udova te sposobnosti govora, gutanja i naposljetku samostalnog disanja.
Lijek ne postoji; osobe s bolešću motornog neurona u prosjeku žive 27 mjeseci nakon dijagnoze, no neki pacijenti mogu živjeti desetljećima – poput Stephena Hawkinga, kojem je dijagnosticiran sporonapredujući oblik bolesti u 21. godini i koji je živio do 76. godine.
Dane je glumio dr. Marka Sloana, poznatog kao “McSteamy”, u seriji Grey’s Anatomy, u kojoj je prvotno potpisao ugovor za samo jednu epizodu, prije nego što je postao stalni član postave kroz šest sezona. Nedavno je glumio u HBO-ovoj drami Euphoria kao Cal Jacobs, otac lika kojeg tumači Jacob Elordi.
Dane će se pojaviti u nadolazećoj trećoj sezoni Euphorije, koju je snimao u invalidskim kolicima zbog svog zdravstvenog stanja.
„Osjećam se sretnim što mogu nastaviti raditi i radujem se povratku na set Euphorije sljedeći tjedan“, rekao je za časopis People u travnju nakon što je objavio svoju dijagnozu. „Ljubazno molim da mojoj obitelji i meni pružite privatnost u ovom razdoblju.“
Kreator serije Euphoria, Sam Levinson, odao je počast Daneu u četvrtak, rekavši za Variety: „Slomljen sam zbog gubitka našeg dragog prijatelja Erica. Raditi s njim bila je čast. Biti njegov prijatelj bio je dar. Ericova obitelj je u našim mislima i molitvama. Neka njegov spomen bude blagoslov.“
Biografija
Dane je rođen u San Franciscu 1972. godine. Kada je imao sedam godina, njegov je otac preminuo od posljedica samoranjavanja vatrenim oružjem. „Nikad nisam shvatio koliko sam tada bio svjestan i koliko sam razumio situaciju sve dok nisam dobio vlastitu djecu … [to] je moralo biti razorno u dobi od sedam godina“, rekao je jednom prilikom u intervjuu.
Napustio je srednju školu mjesec dana prije mature kako bi pohađao satove glume u Los Angelesu, a na televiziji je debitirao 1991. u epizodi serije Saved by the Bell. Kasnije je glumio u serijama The Wonder Years, Married … With Children, Charmed, Roseanne i medicinskoj drami Gideon’s Crossing, prije nego što je dobio ulogu u Grey’s Anatomy, u kojoj se pojavio u 145 epizoda između 2006. i 2021. godine.
Dane je kasnije glumio u filmovima poput X-Men: The Last Stand, Marley & Me, Valentine’s Day, Burlesque i Bad Boys: Ride or Die. Također je glumio i producirao pet sezona serije The Last Ship, postapokaliptične drame u kojoj je igrao kapetana američkog ratnog broda u potrazi za lijekom protiv globalne pandemije. Serija je 2017. otišla na stanku kako bi Dane imao vremena posvetiti se liječenju depresije.
U siječnju je trebao primiti nagradu ALS Networka za podizanje svijesti o toj bolesti, no u posljednji je trenutak odustao jer nije bio „dovoljno dobro da prisustvuje“, te se obratio putem unaprijed snimljene poruke.
ALS je u Sjevernoj Americi poznat i kao Lou Gehrigova bolest, nazvana po bejzbolašu New York Yankeesa kojem je bolest dijagnosticirana 1939. godine.
