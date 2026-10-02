Liječnica veličala Mladića pa dobila otkaz u BiH. Brzo je pronašla drugi posao

„Danas je dr. Jelena Jović zasnovala radni odnos u UKC-u Republike Srpske, nakon što joj je, pod okolnostima koje su izazvale pozornost javnosti, prestao radni odnos u Domu zdravlja u Tomislavgradu. Radni odnos zasnovala je na obilježavanju 8. godišnjice Urgentnog centra, kojem su prisustvovali i predstavnici Udruženja 'UDAS', koji tradicionalno svake godine svojim dolaskom uveličaju ovaj značajan dan“, navedeno je u objavi na Facebooku.