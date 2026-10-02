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Liječnica veličala Mladića pa dobila otkaz u BiH. Brzo je pronašla drugi posao
Liječnica Doma zdravlja u Tomislavgradu Jelena Jović, koja je veličala ratnog zločinca Ratka Mladića, dobila je otkaz. No, nije dugo bila bez posla
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Direktor UKC-a Republike Srpske potvrdio je na društvenim mrežama da su je zaposlili.
Dr. Jović na društvenim je mrežama objavila Mladićevu fotografiju uz poruku: "Počivaj u miru, generale, i hvala!“
Uprava Doma zdravlja Tomislavgrad pokrenula je disciplinski postupak i utvrdila da je liječnica doista objavila tu poruku.
Slučaj je prijavljen nadležnom MUP-u, a Jović je dobila otkaz.
Međutim, direktor UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot odlučio ju je zaposliti. Vijest je objavio na društvenim mrežama.
„Danas je dr. Jelena Jović zasnovala radni odnos u UKC-u Republike Srpske, nakon što joj je, pod okolnostima koje su izazvale pozornost javnosti, prestao radni odnos u Domu zdravlja u Tomislavgradu. Radni odnos zasnovala je na obilježavanju 8. godišnjice Urgentnog centra, kojem su prisustvovali i predstavnici Udruženja 'UDAS', koji tradicionalno svake godine svojim dolaskom uveličaju ovaj značajan dan“, navedeno je u objavi na Facebooku.
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