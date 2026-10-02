Hajdaš Dončić napao Vladu zbog inflacije: "Građanima je dosta“

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je ranije danas da je međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u rujnu iznosila 4,7 posto, a u odnosu na kolovoz 0,9 posto, pri čemu ubrzala je za 0,5 postotnih bodova u odnosu na kolovoz na godišnjoj razini, a u odnosu na srpanj za 0,8 posto.