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ublažavanje pritiska

Macron objavio veliki dogovor: Zemlje G7 će pustiti na tržište "do 100 milijuna barela" dizela i sirove nafte

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Hina
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02. lis. 2026. 18:14
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2026-10-02T143706Z_1921329751_RC22VNABGJ06_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-DIESEL-STOCKS-FRANCE
LUDOVIC MARIN/via REUTERS

Zemlje G7 će "u roku od četiri mjeseca" pustiti na tržište "do 100 milijuna barela" dizela i sirove nafte iz svojih zaliha kako bi ublažile pritisak na cijene goriva i dogovorile su se da neće ograničavati izvoz tih proizvoda, objavio je u petak francuski predsjednik Emmanuel Macron.

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"Odlučili smo osloboditi strateške rezerve dizela i sirove nafte pod koordinacijom Međunarodne agencije za energiju...", izjavio je francuski predsjednik nakon sastanka predsjednika i šefova vlada G7.  Plan je "u roku od četiri mjeseca oslobodilti do 100 milijuna barela".

"Složili smo se da neće biti nikakvih ograničenja ili zabrana izvoza između članica G7", rekao je Macron.

Naglasio je da je i američki predsjednik Donald Trump, koji je prijetio smanjenjem izvoza američkog plina, bio "vrlo jasan po tom pitanju".

Ove odluke "trebale bi sniziti cijene goriva“, kazao je.

Teme
dizel g7 gorivo macron sirova nafta

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