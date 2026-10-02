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cijene dizela se udvostručile

Trump: Europa je pristala pustiti golemu količinu dizela iz svojih zaliha. Proces počinje odmah

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Hina
|
02. lis. 2026. 18:09
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U.S. President Donald Trump looks on, at Shannon Airport in Ireland, September 13, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Kylie Cooper/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u petak je na društvenoj mreži Truth Social objavio da su europske zemlje pristale pustiti u promet "golemu količinu” svojih zaliha dizela, premda europski partneri to zasad nisu potvrdili.

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Trump je napisao da su Europljani "upravo pristali pustiti u promet golemu količinu svojih velikih zaliha dizela. Proces će započeti odmah."

Iz Trumpove objave nije jasno na koju instituciju misli.

Po podacima Europske komisije za puštanje zaliha dizela u promet nadležna je Međunarodna agencija za energiju (IEA).

Naglo povećanje cijena dizela i benzina već ranije je potaknulo Trumpa da razmotri mogućnost obustave izvoza dizela u Europsku uniju. Američki ministar financija Scott Bessent u četvrtak je rekao da bi Europa trebala "odmah učiniti dostupnima dodatne zalihe" kako bi se cijene snizile.

Čelnici grupe zemalja članica G7, koju čine vodeće svjetske ekonomije, uključujući i Sjedinjene Države, trebali bi putem videokonferencije raspravljati o globalnoj energetskoj situaciji, priopćio je ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je noćas o tome pitanju telefonom razgovarao s Trumpom.

Po podacima Komisije cijene dizela u Europi udvostručile su se od početka rata u Iranu krajem veljače, dok su cijene plina porasle za 140 posto.

Teme
dizel donald trump

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