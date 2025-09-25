Thompson priprema koncerte u Slavoniji?

Marko Perković Thompson stiže u Osijek i to u dvoranu Gradski vrt krajem studenog gdje će održati zasigurno dva spektakularna koncerta, neslužbeno se doznaje.
Oglas
Thompson bi mogao održati najmanje dva koncerta, a barata se s dva datuma i to 21. i 22. studenog pred zasigurno krcatom dvoranom, javlja Sib.net.
Svijet
|
prije 30 min.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas