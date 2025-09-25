Oglas

Thompson priprema koncerte u Slavoniji?

25. ruj. 2025. 11:24
04.08.2025., Sinj - Veliki koncert Marka Perkovica Thompsona u Sinju. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Marko Perković Thompson stiže u Osijek i to u dvoranu Gradski vrt krajem studenog gdje će održati zasigurno dva spektakularna koncerta, neslužbeno se doznaje.

Thompson bi mogao održati najmanje dva koncerta, a barata se s dva datuma i to 21. i 22. studenog pred zasigurno krcatom dvoranom, javlja Sib.net.

Teme
Marko Perković Thompson Osijek

