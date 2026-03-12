Fanovi u šoku
Tko želi susret s Meghan, mora izdvojiti oko 1666 eura, za fotografiju još 300
Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle bit će glavna gošća na „ženskom vikend-izletu” u Sydneyju sljedećeg mjeseca, a ulaznice za događaj stoje tisuće funti, pri čemu sudionice, među ostalim, mogu dobiti i grupnu fotografiju s njom.
Princ Harry i Meghan Markle sljedećeg mjeseca putuju u Australiju na kratku, svojevrsnu kraljevsku turneju. Tijekom boravka Meghan će biti počasna gošća na „girls weekend” izletu u Sydneyju. Vojvotkinja od Sussexa govorit će tijekom, kako organizatori navode, „vikenda kakav se ne propušta”, uključujući i svečanu večeru, a vlasnice VIP ulaznica moći će se fotografirati s njom, piše Mirror.
Mnoge je iznenadila cijena sudjelovanja na događaju. Ulaznice se kreću od vrtoglavih 1.439 funti ( 1.666,22 eura) . Ta cijena uključuje smještaj u hotelu uz plažu u Sydneyju te pristup trodnevnom programu događanja, među kojima su svečana večera, sesije joge i meditacije te disco-zabava.
Za one koje žele još bliži susret s Meghan dostupne su VIP ulaznice po cijeni od 1.705 funti ( 1.974,23 eura) po osobi. Uz sve aktivnosti tijekom vikenda, ta ulaznica osigurava mjesto za stolom u prva dva reda tijekom svečane večere s Meghan, kao i grupnu fotografiju s vojvotkinjom od Sussexa.
To znači da za dodatnih 266 funti (308,00 eura) po osobi njezini najvjerniji obožavatelji mogu dobiti zajedničku fotografiju s vojvotkinjom tijekom njezina rijetkog posjeta Sydneyju.
U promotivnom tekstu za višednevni događaj stoji:
"Ženski vikend kakav se ne propušta! Nezaboravan vikend za žene koje žele ponovno se povezati, napuniti energijom i dobro se zabaviti. Pridružite nam se na intimnom luksuznom vikendu uz ocean, osmišljenom kako bi okupio žene kroz snažne razgovore, opuštanje, smijeh i nezaboravna iskustva.”
Posljednji put kada je vojvotkinja od Sussexa putovala u Australiju navodno se žalila da nije plaćena za susrete s građanima, tvrdi jedna knjiga o britanskoj kraljevskoj obitelji. Harry i Meghan posljednji su put boravili u Australiji 2018. godine, kada su tijekom 16 dana posjetili Australiju, Fidži, Tongu i Novi Zeland na svojoj prvoj kraljevskoj turneji kao bračni par.
Tijekom tog putovanja tisuće ljudi izašle su na ulice kako bi ih vidjele, a par je sudjelovao u čak 76 službenih događanja. U knjizi Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown bivši kraljevski dopisnik lista The Times Valentine Low tvrdi da je Meghan „uživala u pažnji”, ali da nije razumjela svrhu kraljevskih susreta s građanima.
Low piše da je vojvotkinja od Sussexa pokazala „osvježavajuće neformalan pristup kraljevskim posjetima”, što je, kako navodi, „oduševilo australsku javnost”. Ipak, iza kulisa situacija je, prema njegovim tvrdnjama, bila drugačija.
U knjizi se navodi: „Iako je uživala u pažnji, Meghan nije shvaćala smisao svih tih susreta i rukovanja s bezbrojnim nepoznatim ljudima.” Pozivajući se na neimenovane članove osoblja, autor tvrdi da je Meghan navodno rekla: „Ne mogu vjerovati da za ovo nisam plaćena.”
Meghan nije jedina koja će tijekom posjeta Australiji sudjelovati na skupim događanjima. Princ Harry također će govoriti na summitu InterEdge u Melbourneu, koji se opisuje kao „skup za profesionalni razvoj osmišljen kako bi liderima, stručnjacima i pokretačima promjena pružio znanje i alate za stvaranje mentalno zdravih, sigurnih i uspješnih radnih okruženja”.
Ulaznice za summit o mentalnom zdravlju kreću se od 1.054 funte, a prihod od prodaje ulaznica namijenjen je organizaciji Lifeline.
Ranije ovog tjedna potvrđeno je da će Harry i Meghan prvi put nakon više od sedam godina posjetiti Australiju te sredinom travnja boraviti u Sydneyju i Melbourneu.
Glasnogovornik para izjavio je:
"Princ Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, sredinom travnja posjetit će Australiju kako bi sudjelovali na nizu privatnih, poslovnih i filantropskih događanja. Više detalja bit će objavljeno naknadno.”
Vjeruje se da njihova djeca, Archie i Lilibet, neće putovati s njima na ovaj posjet.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare