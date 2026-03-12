Tko želi susret s Meghan, mora izdvojiti oko 1666 eura, za fotografiju još 300

Posljednji put kada je vojvotkinja od Sussexa putovala u Australiju navodno se žalila da nije plaćena za susrete s građanima, tvrdi jedna knjiga o britanskoj kraljevskoj obitelji. Harry i Meghan posljednji su put boravili u Australiji 2018. godine, kada su tijekom 16 dana posjetili Australiju, Fidži, Tongu i Novi Zeland na svojoj prvoj kraljevskoj turneji kao bračni par.