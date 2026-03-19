Turci se raspisali o hrvatskim predstavnicama na Eurosongu, evo što im je sporno

Tenzije oko ovogodišnjeg Eurosonga započele su lani zbog pitanja sudjelovanja Izraela i nastavljaju se kako se natjecanje približava. U fokus su sad stigla hrvatske predstavnice, grupa Lelek, čija je pjesma "Andromeda" izazvala negativne reakcije u Turskoj.
Kao sporne navode stihove poput: "Dok pališ svijeću pitaj svoju baku / Zašto je kćeri rađala u strahu", zatim "Nisu naše majke iznjedrile roblje" i "Sinovi naši nisu podanici", kao i dio pjesme u kojem se spominju "izdajice". Tekst, kažu, ostavlja prostor za političko tumačenje. Za neke u Turskoj, ovo nadilazi umjetničko pripovijedanje, prenosi Klix.ba.
Reakcije je izazvalo i vizualni identitet nastupa. Posebno se spominju križevi i drugi kršćanski simboli na licima i rukama članica Leleka koje dio turske javnosti povezuje s pričama o ženama koje su se u prošlosti na taj način pokušavale zaštititi od odvođenja i nasilja.
Tetovaže kakve se pojavljuju u nastupu najčešće se povezuju s tradicijom sicanja, starim običajem tetoviranja među katoličkim stanovništvom u Bosni i Hercegovini.
U razgovoru za Jutarnji list, članice benda su prethodno objasnile zašto su odabrale motiv križa i što on označava:
"Važno je reći da je jedan od osnovnih motiva pjesme inspiriran običajem križanja među hrvatskim katolkinjama u Bosni i Hercegovini, koje su na taj način štitile svoj identitet i izbjegavale ropstvo. Taj čin bio je tih, ali odlučan odgovor na okolnosti u kojima nisu imale izbora. Upravo zato 'Andromeda' u konačnici prenosi univerzalnu poruku: svatko ima pravo na slobodu, jednakost i pripadnost, kakva god ona bila i bez obzira na vrijeme, mjesto ili okolnosti".
