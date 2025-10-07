Oglas

KRALJ NARODNE GLAZBE

Umro je Halid Bešlić

N1 BiH
07. lis. 2025. 13:44
Halid Bešlić
N1

Halid Bešlić preminuo je u Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu.

Tužnu vijest o smrti kralja narodne glazbe, za portal N1 BIH potvrdili su privatni izvori.

Podsjetimo, Halid Bešlić je zbog teške bolesti već duže vrijeme bio smješten u KCUS-u.

Halid Bešlić rođen je 20. studenoga 1953. godine u selu Knežina, kraj Sokoca u Bosni i Hercegovini. Potekao je iz skromne obitelji, a još kao dijete pokazivao je talent i ljubav prema pjesmi. Već u mladosti nastupao je na školskim priredbama i lokalnim okupljanjima, gdje se isticao svojim glasom.

Krajem 1970-ih godina Halid je počeo nastupati u klubovima i kafanama diljem tadašnje Jugoslavije. Njegov prvi značajniji uspjeh bila je pjesma ''Bebi, bebi'' (1979.), koja mu je otvorila vrata profesionalne glazbene scene.

Pravi proboj doživio je početkom 1980-ih s nizom hitova koji su obilježili cijelu regiju: ''Neću, neću dijamante'', ''Miljacka'', ''Romanija'', ''Ja bez tebe ne mogu da živim''.

Halid Bešlić

