Umro je Halid Bešlić

Halid Bešlić rođen je 20. studenoga 1953. godine u selu Knežina, kraj Sokoca u Bosni i Hercegovini. Potekao je iz skromne obitelji, a još kao dijete pokazivao je talent i ljubav prema pjesmi. Već u mladosti nastupao je na školskim priredbama i lokalnim okupljanjima, gdje se isticao svojim glasom.