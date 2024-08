VIDEO / Plesač Taylor Swift pao na pozornici tijekom koncerta

Podijeli :

Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Plesač Kameron Saunders pridružio se TikTok trendu nakon nedavnog pada na pozornici tijekom jednog od koncerata Taylor Swift.

Saunders, koji je bio zauzet plesom uz pop zvijezdu na londonskom stadionu Wembley, pao je se dok je Swift izvodila dio svog seta “The Tortured Poets Department”, piše TODAY.

Plesač, čiji je brat bivši igrač Kansas City Chiefsa Khalen Saunders, ismijavao je gaf u smiješnoj objavi na Instagramu 17. kolovoza. Prenio je snimku poskliznuća i dodao audiosnimku ogrebotine na ploči i glasovni zapis koji je rekao: “ Da, to sam ja. Vjerojatno se pitate kako sam se našao u ovoj situaciji.”

View this post on Instagram A post shared by Kameron N. Saunders (@kamnsaunders)

Njegovo posrtanje zatim je prikazano usporeno prije nego što je Saunders ustao i sustigao Swift, koja kao da nije primijetila njegov pad dok je pjevala “I Can Do It With a Broken Heart”.

Saunders je uvjeravao zabrinute obožavatelje da je dobro nakon pada.

