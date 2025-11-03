VIDEO / Znate li da postoji "Hrvatska ulica slavnih"? Ovo su imena na zvijezdama

Na opatijskoj Slatini nalazi se jedinstveno mjesto koje slavi velike hrvatske zvijezde – "Hrvatska ulica slavnih".
Tamo ćete na 32 mramorne zvijezde naići na imena sportaša, znanstvenika, umjetnika i kulturnih velikana koji su svojim radom promicali Hrvatsku diljem svijeta.
Prvih osam zvijezda posvećeno je istinskim legendama: Nikoli Tesli, Miroslavu Radmanu, Dragutinu Tadijanoviću, Miroslavu Krleži, Draženu Petroviću, Janici Kostelić, Krešimiru Ćosiću i Oliveru Dragojeviću.
Prošećite ovom ulicom i upoznajte ljude čija su djela oblikovala povijest, sport, znanost i kulturu Hrvatske, prenosi City Magazin.
@city_magazine U Istri smo prošetali Hrvatskom ulicom slavnih i zatekli Jugoslaviju u malom ⭐️ #hrvatskaulicaslavnih #nikolatesla #jugoslavija ♬ Socialist Federal Republic of Yugoslavia - Hej, Sloveni - Yugoslav National Anthem 1945-1992 (Hey, Slavs) [Instrumental] - Glocal Orchestra
