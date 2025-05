Pet stvari koje trebate imati uza sebe kad nestane struje

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

U ponedjeljak su se Španjolska i Portugal suočili s najgorim nestankom struje u suvremenoj europskoj povijesti, a milijuni ljudi ostali su paralizirani – bez interneta, svjetla, javnog prijevoza, u mnogim slučajevima i bez osnovnih informacija. U vremenu potpune ovisnosti o digitalnoj tehnologiji morali su se snaći na analogne načine.

Veliki nestanak struje u Španjolskoj i Portugalu podsjetnik je na to koliko toga uzimamo zdravo za gotovo te koliko smo ranjivi bez danas osnovnih stvari. Ovih pet bilo bi dobro imati uza se da to lakše prebrodimo ako se nađemo u takvoj situaciji.

Gotovina

Od kave do računa – danas velik broj nas plaća puno toga karticom ili mobitelom. No kad nestane struje, POS uređaji i bankomati većinom prestaju raditi. Mnogi u Španjolskoj i Portugalu sad su to naučili na teži način.

Nestanak struje izbezumio španjolske vlasti: 15 gigavata nestalo u sekundi!

“U početku smo platili kavu karticom, ali kasnije više nismo mogli ništa kupiti jer nismo imali gotovine”, rekao je Ed Rowe iz Madrida za BBC. U međuvremenu su se ispred rijetkih funkcionalnih bankomata počeli stvarati redovi. Njegova sugrađanka Grace O’Leary morala je s majkom brojiti sitniš da bi kupila bocu vina. “Gotovina je, čini se, još uvijek kraljica”, rekla je.

Situacija je pokazala da je u vremenima krize – čak i u visoko digitaliziranim društvima – papirnati novac i dalje tata-mata.

Prijenosni radio

Kad je nestalo struje, nestala je i komunikacija – internet, mobiteli, televizija. Ljudi su bili odsječeni od svijeta. Daniel Clegg iz Barcelone rekao je za BBC da mu je potpuna informacijska blokada bila najviše uznemirujući dio dana, prenosi tportal.

Španjolska proglasila izvanredno stanje zbog nestanka struje u zemlji

“Nismo znali je li u pitanju tehnička pogreška, sabotaža ili nešto ozbiljnije. U jednom trenutku gledao sam u nebo ne bih li vidio lete li još avioni”, rekao je.

Siegfried i Christine Buschschluter, stariji par iz okolice Madrida, spas su pronašli u starom radioprijemniku na navijanje. “Morate vrtjeti ručku da biste uhvatili signal. Bilo je to neobično, kao da smo se vratili u djetinjstvo”, rekla je 82-godišnja Christine, odrasla u Berlinu tijekom Drugog svjetskog rata.

Konzervirana hrana

Kad električni uređaji prestanu raditi – pećnice, mikrovalne, pa i električne ploče postaju beskorisne. Mnogi su panično počeli kupovati konzerve i namirnice s produženim rokom trajanja.

“Kupili smo tonu hrane koja se ne kvari – konzerve tune, grah, suhe kekse. Sad imamo punu kuhinju, ali barem nećemo morati bacati ništa”, kaže glumac Jaime Giorgio.

U nekim domovima improvizirali su večeru od onog što su imali. Lesley Elder iz mjesta Fortuna na jugoistoku Španjolske priznaje da nije bilo lako. “Na kraju smo jeli hladnu šunku i sir”, kaže i dodaje da bi joj mala plinska prijenosna ploča bila od velike pomoći.

Sarah Baxter iz Barcelone otišla je korak dalje – koristila je svijećnjak kao improvizirani štednjak. ‘Zagrijali smo grah i rižu, čak smo i vodu zakuhali za instant krumpir’, kazala je.

Svijeće

Kad je nestalo struje, cijeli gradovi uronili su u mrak. Richard iz Alcalá de Henaresa opisao je kako je s prozora gledao potpuno mračnu ulicu pokraj autoceste. “Bilo je to nadrealno. Ljudi su hodali sa svjetiljkama na baterije, a promet je bio kaotičan.”

Srećom, Richardu je hobi izrada svijeća. “Imao sam ih nekoliko viška pa smo mogli normalno funkcionirati”, kazao je.

Iako svijeće stvaraju posebnu atmosferu, mogu biti opasne zbog opasnosti od požara. Sarah iz Barcelone pak naglašava da je svijećnjak za nju bio sigurniji izbor od plinskog kuhala, posebno u stanu bez ventilacije.

Prijenosne baterije i punjači

U Madridu su se ljudi okupili ispred trgovina s tehnikom u potrazi za prijenosnim punjačima. Oni koji su ih imali mogli su barem povremeno provjeriti stanje na svojim uređajima.

Zašto je došlo do ovakvog nestanka struje u Španjolskoj i Portugalu?

Sarah se dosjetila koristiti solarni punjač, koji joj je bio od pomoći tijekom desetosatnog nestanka struje, ali i njenoj susjedi starije dobi. Lesley se, s druge strane, ispraznila baterija na Kindleu. “Bez TV-a, bez križaljki na mobitelu… Knjiga bi dobro došla.”

No nekima taj prisilni digitalni post nije toliko teško pao. “Svi toliko ovise o tehnologiji da je zapravo bilo lijepo vidjeti da možemo biti samostalni”, kaže Ed. Njegova cimerica Hannah Steiner dodaje: “Bilo nam je super, družili smo se i igrali igre bez stresa.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.