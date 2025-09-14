Što saditi u rujnu? Ovo je favorit - što je hladnije, to je kelj ukusniji

Dobro reagira na ekološku zaštitu, ako se ne želi upotreba fungicida. Sve kupusnjače, pa i kovrčavi zeleni i ljubičasti kelj, dobro reagiraju na zaštitu s domaćim, nekuhanim mlijekom, ako se tretira protiv stjenica. Za istu namjenu pomaže i ocat za salatu, soda bikarbona. Poželjno je oko stabljika staviti malč kako bi se lakše izborila sa sušom.