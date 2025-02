Stroga pravila protokola: Što Milanović i supruga ne smiju odjenuti za inauguraciju

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Svaki aspekt, od odjeće do cvjetnih aranžmana, pomno je isplaniran kako bi sve bilo u skladu s pravilima protokola.

Tina Tödtling, stručnjakinjom za protokol s više od 20 godina iskustva, otkrila je za zadovoljna.hr kako izgleda dress code za inauguraciju, ali i kakva simbolika stoji iza uređenja prostora i odabira cvijeća,

Kakav je dress code primjeren inauguraciji?

Svečane prilike poput inauguracije zahtijevaju posebnu pažnju prilikom odabira odjeće.

Dress code za takve prigode je svečan, što znači da bi bilo poželjno izbjeći svakodnevne poslovne kombinacije, ističe Tödtling.

Što će se jesti nakon inauguracije? “Neće biti švedski, nego hrvatski stol”

Za predsjednika Zorana Milanovića, kao i za ostale muške uzvanike, preporučuje se tamno odijelo (dark suit), koje podrazumijeva obveznu bijelu košulju, kravatu u boji ili s decentnim uzorkom te moguće prisustvo maramice u džepu, iako nije obavezna.

Važno je da košulja bude dugih rukava i da viri otprilike centimetar izvan rukava sakoa, dodaje. Također, bez obzira na modne trendove, remen u boji konjaka nije dobar odabir u kombinaciji s tamnim odijelom.

Kakav treba biti dress code prve dame?

Što se tiče prve dame Sanje Musić Milanović, ali i ostalih dama na inauguraciji, pravila su jednako stroga, ali dopuštaju nešto više slobode.

Za žene dress code predviđa elegantniju haljinu od one dnevne ili poslovne – može biti u boji, dužine do koljena, ispod koljena ili nešto duža, ali ne do poda. Također, dama može odabrati odijelo ili kostim svečanijeg izgleda, objašnjava Tödtling.

Klasične salonke su uvijek siguran izbor obuće, dok je nakit poželjno birati decentno i nenametljivo.

Cvijeće uvijek nosi poruku

Cvjetni aranžmani na inauguraciji često nose simboličku poruku, stoga protokolarna stručnjakinja naglašava važnost pažljivog odabira cvijeća. Kao i odijevanje, i uređenje prostora može slati neverbalne poruke, ističe.

Na prošloj su inauguraciji grane rascvjetanih voćki imale posebnu simboliku, a ostaje vidjeti hoće li se i ove godine slijediti sličan koncept. Tödtling također ističe da je poželjno izbjegavati cvijeće s intenzivnim mirisom kako bi se spriječile moguće alergijske reakcije ili nelagoda u zatvorenom prostoru.

Važno je i da cvjetni aranžmani ne budu previsoki, kako ne bi zaklanjali domaćina i goste. Minimalistički stil uvijek je siguran izbor, zaključuje.

