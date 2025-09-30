Šveđani muku muče s dvije tisuće staklenki Nutelle: Ne smiju ih ni prodati ni baciti

Švedski grad Malmo ima mnogo problema, što se prvenstveno odnosi na kriminal. Odnedavno ima još jedan problem, a to je mnogo tegli čokoladnog namaza Nutella.
Označene kao nesigurna hrana
Naime, više od dvije tisuće staklenki ovog namaza je od prošlog ljeta uskladišteno. Kako piše list Sydsvenskan, Agencija za zaštitu okoliša Švedske pronašla ih je tijekom inspekcijskog nadzora skladišta prodavača slatkiša.
Prvobitna namjera je bila izvršiti nadzor nad pošiljkom energetskih pića, a slučajno je pronađeno 2.260 tegli Nutelle nepoznatog porijekla.
Stvari su u međuvremenu postale kompliciranije.
Popularni namaz je označen kao nesigurnom hranom, zbog čega se ne smije prodavati, ali ne smije ni baciti. S obzirom na to, nadležni ne znaju što u konačnici napraviti sa spornom pošiljkom. Staklenke se smiju odlagati samo kada su prazne, što znači da bi se čokoladni namaz morao ukloniti. No, to nije jednostavno, tj. veliki je izazov za gradsku vlast.
Nutellu bi morali ukloniti - žlicom
Šef Agencije za zaštitu okoliša Arvid Nordland je izjavio za Sydsvenskan da Agencija nema ni uvjete ni opremu da ukloni sadržaj iz tegli. Nadalje, trenutno ne postoje kompanije koje mogu ponuditi rješenje. I kada bi se odlučilo na uklanjanje sadržaja, to bi se moralo raditi ručno - žlicom. Zato velika količina Nutelle godinu dana stoji u skladištu.
Gradska vlast ima mogućnost da po ovom pitanju podnese zahtjev za izuzeće, ali Nordland uvjerava da izuzeće nije moguće provesti. Zapravo, Agencija za zaštitu okoliša je ta koja odobrava izuzeće te pokušava uvjeriti vladu da promijeni zakonodavstvo kojim se tretira ovo pitanje. Dok se ne pronađe adekvatno rješenje, Nutella će ostati u skladištu, prenosi list Neue Zürcher Zeitung.
