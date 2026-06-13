Ljudi će piti manje alkohola, ali samo u sljedećih pet godina

Do 2035. godine očekuje se da će ukupna potrošnja ostati 1 posto ispod razine iz 2025., unatoč tome što će se broj punoljetnih potrošača alkohola u svijetu povećati za 9 posto. Predviđa se da će godišnja potrošnja čistog alkohola po stanovniku tijekom tog desetljeća pasti za oko pola litre, što odgovara približno količini od dvije boce žestokog pića godišnje.