promjena tržišta
Ljudi će piti manje alkohola, ali samo u sljedećih pet godina
Promjene ukusa potrošača i sve veći pritisak na kućne budžete mijenjaju globalnu industriju pića, a očekuje se da će potrošnja u tradicionalno velikim tržištima nastaviti padati tijekom idućih pet godina.
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Globalna potrošnja alkohola smanjivat će se sve do 2031. godine, dok potrošači na tradicionalno jakim tržištima poput Europe, Sjeverne Amerike i Kine sve više smanjuju unos alkoholnih pića.
Potrošnja žestokih pića, piva i vina pala je za 2 posto između 2024. i 2025. godine, a taj će se trend nastaviti i u sljedećim godinama, pokazuje prva desetogodišnja prognoza globalne istraživačke tvrtke za tržište alkohola IWSR, koja obuhvaća 160 tržišta, piše Euronews.
Do 2035. godine očekuje se da će ukupna potrošnja ostati 1 posto ispod razine iz 2025., unatoč tome što će se broj punoljetnih potrošača alkohola u svijetu povećati za 9 posto. Predviđa se da će godišnja potrošnja čistog alkohola po stanovniku tijekom tog desetljeća pasti za oko pola litre, što odgovara približno količini od dvije boce žestokog pića godišnje.
Pad bi posebno trebao biti izražen na nekim od najvećih svjetskih tržišta alkohola.
Očekuje se da će se ukupna potrošnja do 2035. smanjiti za gotovo petinu i u Kini i u Sjedinjenim Američkim Državama. Njemačka bi trebala zabilježiti pad od 14 posto, dok se za Ujedinjeno Kraljevstvo predviđa smanjenje od 13 posto. Japan bi, prema prognozama, trebao ostvariti pad od 15 posto.
S druge strane, nekoliko tržišta u razvoju očekuje snažan rast, pri čemu bi Indija, nakon Kine, mogla postati jedan od najvećih pokretača potražnje za alkoholnim pićima. Predviđa se da će broj godišnje konzumiranih porcija alkohola između 2025. i 2035. porasti za 13 posto u Meksiku, 15 posto u Vijetnamu, 26 posto u Kolumbiji te čak 38 posto u Indiji.
"Tržište 2035. godine bit će potpuno drugačije od onoga koje vidimo danas", rekao je Marten Lodewijks, predsjednik i izvršni direktor IWSR-a, u priopćenju za javnost.
Prognoze se znatno razlikuju ovisno o kategoriji alkoholnih pića. Očekuje se da će globalna potrošnja vina između 2025. i 2035. pasti za 14 posto, dok bi potrošnja žestokih pića trebala smanjiti za 2 posto. Količina konzumiranog piva trebala bi pasti za oko 1 posto.
Nasuprot tome, očekuje se snažan rast kategorije gotovih pića za konzumaciju (RTD), poput unaprijed pripremljenih koktela i sličnih proizvoda, koja bi globalno trebala porasti za 17 posto.
"Globalna potrošnja RTD pića prvi je put 2025. dosegnula milijardu pakiranja od devet litara, a nema znakova da će se taj trend uskoro usporiti", zaključio je Luke Tegner, voditelj savjetovanja u IWSR-u.
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