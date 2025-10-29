Globalni pad Microsoftovih usluga srušio popularne web stranice

Osim već navedenih, u Ujedinjenom Kraljevstvu pogođeni su i supermarket Asda te mobilni operater O2, dok su u SAD-u korisnici imali problema s pristupom stranicama lanca kafića Starbucks i trgovca Kroger. Problemi nisu zaobišli ni institucije - rad u škotskom parlamentu obustavljen je zbog tehničkih poteškoća sa sustavom za online glasanje, a viši izvor iz parlamenta za BBC je izjavio kako vjeruje da su problemi povezani s padom Microsoftovih sustava.