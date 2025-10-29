Globalni pad Microsoftovih usluga srušio popularne web stranice

Brojne popularne web stranice i internetske usluge, uključujući zračnu luku Heathrow, banku NatWest i igru Minecraft, suočile su se danas s poteškoćama zbog globalnog pada Microsoftovih usluga, piše BBC.
Alat za praćenje prekida Downdetector zabilježio je tisuće prijava problema s brojnim web stranicama diljem svijeta, prenosi Index.
Iz Microsofta su poručili kako bi korisnici njihove platforme Microsoft 365, koja uključuje Outlook i Teams, mogli primijetiti kašnjenja. Njihova platforma za računalstvo u oblaku Azure, koja je temelj za velik dio interneta, prijavila je "degradaciju nekih usluga" oko 16 sati po GMT-u.
Kao uzrok naveden je "DNS problem", isti onaj koji je prošlog tjedna izazvao ogroman prekid rada konkurentskih Amazon Web Services (AWS).
Pogođene brojne usluge diljem svijeta
Osim već navedenih, u Ujedinjenom Kraljevstvu pogođeni su i supermarket Asda te mobilni operater O2, dok su u SAD-u korisnici imali problema s pristupom stranicama lanca kafića Starbucks i trgovca Kroger. Problemi nisu zaobišli ni institucije - rad u škotskom parlamentu obustavljen je zbog tehničkih poteškoća sa sustavom za online glasanje, a viši izvor iz parlamenta za BBC je izjavio kako vjeruje da su problemi povezani s padom Microsoftovih sustava.
Microsoft je potvrdio da su pronađeni dijelovi infrastrukture s problemima u povezivanju te da rade na "preusmjeravanju pogođenog prometa kako bi se vratila ispravnost usluge". Budući da su neki korisnici prijavili da ne mogu pristupiti ni stranici sa statusom usluge, tvrtka je pokrenula objavu na društvenoj mreži X s redovitim ažuriranjima.
Uzrok pada je "nenamjerna promjena"
Na stranici sa statusom usluge, mrežna infrastruktura Azurea označena je kao "kritična" u svim regijama svijeta. Iako je teško procijeniti točan opseg problema, procjenjuje se da Microsoft Azure drži oko 20% globalnog tržišta usluga u oblaku. Tvrtka je priopćila kako vjeruje da je prekid rezultat "nenamjerne promjene konfiguracije", što znači da je promjena u pozadinskom sustavu izazvala neželjene posljedice.
Microsoft planira riješiti problem vraćanjem sustava na nedavnu sigurnosnu kopiju za koju znaju da je ispravno radila, no nisu mogli dati procjenu koliko će taj proces trajati.
Dr. Saqib Kakvi sa Sveučilišta Royal Holloway upozorava da koncentracija usluga u oblaku kod nekoliko velikih tvrtki poput Microsofta, Amazona i Googlea znači da ovakvi prekidi "mogu paralizirati stotine, ako ne i tisuće aplikacija i sustava". Dodao je: "Zbog troškova hostinga web sadržaja, ekonomske sile dovode do konsolidacije resursa kod nekoliko vrlo velikih igrača, ali to je zapravo stavljanje svih naših jaja u jednu od tri košare."
