Kina pooštrava regulaciju umjetne inteligencije koja oponaša ljudsku osobnost

Nacrt predviđa i moguće psihološke rizike. Od pružatelja usluga očekivat će se da prepoznaju stanje korisnika i procijene njegove emocije i razinu ovisnosti o usluzi. Otkrije li se da korisnik pokazuje ekstremne emocije ili ovisničko ponašanje, pružatelj usluga morat će poduzeti određene mjere i intervenirati, stoji u nacrtu.