Konkurencija Wikipediji: Elon Musk pokrenuo novu online enciklopediju

Pool via REUTERS

Elon Musk i njegova tvrtka xAI u ponedjeljak su pokrenuli Grokipediju, najavivši je početkom listopada kao konkurenciju online enciklopediji Wikipediji, koju kreiraju i uređuju volonteri, a neki su je američki republikanci optužili za političku pristranost te, zajedno s Muskom tvrde da je "previše lijevo orijentirana".

Podijeli

Oglas

Naziv Grokipedia potječe od xAI-jeva chatbota Groka, za koji Musk tvrdi da "traži maksimalnu istinu".

Verzija 0.1 od ponedjeljka navečer već je imala više od 885.000 definicija u usporedbi s više od sedam milijuna na engleskoj verziji Wikipedije.

U poruci objavljenoj na X-u Musk je obećao skori dolazak verzije 1.0, "deset puta bolje" od 0.1, koja je već i ovakva "po njegovu mišljenju bolja od Wikipedije".

Prije tjedan dana poduzetnik je odlučio odgoditi pokretanje Grokipedije za nekoliko dana, premda je bilo najavljeno krajem rujna te je odgodu opravdao potrebom za "dodatnim radom na čišćenju propagande".

NEWS: xAI has officially launched Grokipedia.



It is an open source knowledge repository available to the public.https://t.co/3IFCBZ6VL1 pic.twitter.com/gbijOrbLqK — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 27, 2025

Poput republikanskih dužnosnika i Elon Musk već nekoliko godina kontinuirano kritizira Wikipediju. Godine 2024. napisao je da stranicu "kontroliraju ekstremno lijevi aktivisti" te je pozvao ljude da prestanu donirati toj platformi.

"Cilj Groka i (Grokipedije) je istina, istina i ništa osim istine", istaknuo je najbogatiji čovjek na svijetu, dodavši da je softver enciklopedije otvorenog koda. "Svatko ga može koristiti za bilo što, besplatno", pojasnio je.

Sustavna pristranost

Sadržaj nekih članaka na Grokipediji odražava pristranost, jednako kao i stranica posvećena Elonu Musku.

U uvodnim odlomcima sažetka platforma piše da je šef Tesle i SpaceX-a "utjecao na raspravu" o nekoliko tema, zaradivši "kritike mainstream medija koji naginju lijevo orijentiranom izvještavanju".

Kada je posrijedi pokret za građanska prava Black Lives Matter, Grokipedia piše da je "mobilizirao milijune ljudi".

"Ipak, ovi su prosvjedi rezultirali neredima, (...) najskupljim u povijesti osiguranja od štete na imovini", nastavlja Grokipadia, ne spominjući, kao što to čini Wikipedia, da se "velika većina prosvjeda organizirana 2020. održala u mirnom ozračju".

Sadržaj generira umjetna inteligencija

Sadržaj Grokipedije generira umjetna inteligencija (AI) i generativni AI asistent Grok, ali se na svakoj stranici navodi više izvora.

U travnju je tadašnji, a danas bivši američki državni odvjetnik u Washingtonu Ed Martin, poslao zahtjev za dokumentima Zakladi Wikimedia, koja ima ovlasti nad Wikipedijom.

Pojasnio je da želi utvrditi ima li Wikimedia pravo na porezno oslobođenje koje se dodjeljuje zakladama. Odvjetnik kojega je svojedobno imenovao aktualni predsjednik Donald Trump osudio je "manipulaciju informacijama" za koju je Wikipedia, prema njegovim riječima, kriva, platformu koja nastoji "skriti propagandu".

Pokretanje Grokipedije pozdravilo je više visoko rangiranih desničara, među kojima i ruski ultranacionalistički ideolog Aleksander Dugin, koji je članak o sebi nazvao "neutralnim, objektivnim i pravednim", dok je onaj objavljen na Wikipediji ocijenio "klevetničkim".

Grok je još prije nekoliko mjeseci izazvao kontroverze nakon što je iznio antisemitske izjave, koje je Muskova tvrtka pripisala neispravnom programiranju.