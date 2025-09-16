i zaradio
Elon Musk napravio rijetko viđeni manevar i jednim potezom obrisao dugove Tesle
Najbogatiji čovjek svijeta je za milijardu dolara kupio dionice Tesle, što je potaknulo rasto njihove vrijednosti te su automatski obrisani gubici stvoreni ove godine.
Prvo potrošio miljardu svog novca
Elon Musk potrošio milijardu dolara vlastitog novca kako bi kupio dodatne dionice Tesle, dajući time posrnuloj dionici prijeko potrebnu potvrdu povjerenja za potpuni povratak i prelazak u pozitivu ove godine.
Kupnja, obavljena u petak i objavljena u ponedjeljak u podnesku regulatoru, predstavlja rijedak potez – bilo Muska ili bilo kojeg drugog izvršnog direktora. Malo se poslovnih lidera odlučuje koristiti vlastiti novac za kupnju dionica svoje kompanije, a da pritom ne koriste opcije koje im omogućuju kupnju dionica po znatno nižoj cijeni od tržišne, piše CNN.
Dionice Tesle narasle za 7 posto
Vijest je u ponedjeljak podigla Tesline dionice za sedam posto pri otvaranju tržišta. Iako taj početni rast nije potrajao, dionica je dan završila s rastom od gotovo četiri posto. To je bilo dovoljno da se izbrišu preostali gubici Teslinih dionica u ovoj godini, koje su u jednom trenutku bile niže za 42 posto u odnosu na kraj 2024.
“Riječ je o ogromnom glasu povjerenja od strane Muska i "bikovi" vole to vidjeti”, rekao je Dan Ives, tehnološki analitičar u Wedbush Securities i jedan od najvećih Teslinih zagovornika na Wall Streetu.
“Šalje pozitivan signal nakon vrlo burne godine za Muska i Tesline dioničare.” To što Musk može izdvojiti milijardu dolara za kupnju dionica uglavnom kao simboličan čin još je jedan pokazatelj njegova golemog bogatstva. Trošak je lako podnošljiv za najbogatiju osobu na planetu.
Zapravo, rast vrijednosti dionice u ponedjeljak dodao je oko 5,8 milijardi dolara njegovoj neto imovini, više nego pokrivajući trošak kupnje.
Buran odnos s Trumpom
Nakon što su u prosincu dosegnule rekordnu razinu, Muskove dionice su počele naglo padati.
Osim političkog otpora koji je naštetio prodaji, kompanija se suočava i s rastućom konkurencijom drugih proizvođača električnih vozila, posebno u Kini. BYD je spreman prestići Teslu kao najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila, iako njihovi automobili nisu dostupni na američkom tržištu.
Tesla i drugi proizvođači suočavaju se i s ukidanjem poreznog poticaja od 7500 dolara za američke kupce električnih vozila krajem ovog mjeseca.
Musk se, osim toga, razišao s Trumpom nakon što je napustio svoju ulogu u administraciji i vratio se vođenju Tesle.
Ipak, Tesline su dionice porasle s ovogodišnjih najnižih razina. Musk i Teslini pristaše na Wall Streetu ističu da je buduća vrijednost kompanije vezana uz njezinu tehnologiju autonomne vožnje i planove za robotaksije.
Kritike i iz Vatikana
On je također izvršni direktor nekoliko drugih poduzeća, uključujući raketnu tvrtku SpaceX i kompaniju za umjetnu inteligenciju xAI, koja posjeduje društvenu mrežu X kupljenu za 44 milijarde dolara 2022.
Osim brojnih poslovnih interesa, Musk je i dalje aktivan u politici, unatoč razlazu s Trumpom. Najavio je osnivanje treće političke stranke, ali detalji zasad ostaju nejasni.
Musk i dalje ima brojne kritičare, ne samo zbog politike i podjela koje izaziva njegovim objavama na društvenim mrežama, nego i zbog golemog bogatstva i utjecaja koje mu ono donosi.
Papa Lav XIV., u svom prvom opsežnom intervjuu otkako je postao prvi američki papa, naveo je upravo golema primanja direktora, posebno Muska i njegov predloženi paket plaće, kao simbol nejednakosti prihoda koja, prema njegovim riječima, stoji iza polarizacije društva.
“Što to znači i čemu to vodi? Ako je to jedina stvar koja ima vrijednost, onda smo u velikim problemima”. rekao je u intervjuu u nedjelju za katolički portal Crux.
