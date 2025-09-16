Elon Musk napravio rijetko viđeni manevar i jednim potezom obrisao dugove Tesle

Vijest je u ponedjeljak podigla Tesline dionice za sedam posto pri otvaranju tržišta. Iako taj početni rast nije potrajao, dionica je dan završila s rastom od gotovo četiri posto. To je bilo dovoljno da se izbrišu preostali gubici Teslinih dionica u ovoj godini, koje su u jednom trenutku bile niže za 42 posto u odnosu na kraj 2024.