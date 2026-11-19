IGRA GODINE
Milijuni radnika diljem svijeta danas neće doći na posao, a svi imaju isti razlog
Milijuni zaposlenih diljem svijeta bi mogli otvoriti bolovanje ili uzeti slobodan dan kako bi se pridružili igračima u globalnom događaju koji se uspoređuje s lansiranjem albuma Taylor Swift, izlaskom nove knjige o Harryju Potteru, pa čak i slijetanjem na Mjesec.
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Uoči izlaska igre Grand Theft Auto VI, prvog novog nastavka serijala nakon 13 godina, diljem svijeta bilježi se porast zahtjeva zaposlenika za godišnjim odmorom upravo na dan izlaska.
U Velikoj Britaniji najmanje jedan od deset zaposlenih planira otvoriti bolovanje, izostati s posla ili fakulteta kako bi među prvima zaigrao igru, pokazalo je istraživanje koje je naručio pružatelj širokopojasnog interneta Zen Internet. Još 12 posto ispitanika planira uzeti slobodan dan zbog izlaska igre, dok ih 17 posto namjerava ostati budno cijelu noć ili do ranih jutarnjih sati, a 14 posto otkazati društvene planove, pokazalo je istraživanje.
Slično je i u Sjedinjenim Državama. Istraživanje medijske kompanije posvećene videoigrama GameSquare pokazalo je da 36 posto zaposlenih igrača razmatra otvaranje bolovanja kako bi na dan izlaska zaigralo GTA VI.
Datum izlaska igre izazvao je porast broja planiranih izostanaka s posla i u kontinentalnoj Europi.
Podaci münchenskog pružatelja softvera za upravljanje ljudskim resursima Personio, koji prati korištenje godišnjih odmora 1,6 milijuna zaposlenih, pokazuju da je broj njemačkih radnika koji su uzeli slobodno na dan izlaska igre porastao 38 posto u odnosu na prošlu godinu. Iz kompanije pritom ističu da su zaposlenici uzimali službeni godišnji odmor, umjesto da pokušavaju raditi na daljinu.
Pomama oko izlaska igre potaknula je i neke neuobičajene pogodnosti na radnim mjestima. Jedna vojna postrojba u američkoj saveznoj državi Georgiji ponudila je vojnicima četiri dana posebnog dopusta za igranje „GTA VI“ nakon izlaska, pod uvjetom da produlje svoje ugovore o aktivnoj vojnoj službi za dvije do šest godina. Ponudu je prihvatilo 20 pripadnika vojske.
Završiti igru neće biti nimalo lako. Glavna priča navodno zahtijeva nekoliko dana igranja, odnosno oko 50 sati neprekidnog igranja.
Jedan menadžer Rockstara rekao je u intervjuu za New York Times da je, računajući glavnu i sporedne priče, u igri proveo oko 80 sati.
Posljednja igra iz serijala GTA objavljena je 2013. i od tada je prodana u više od 200 milijuna primjeraka.
GTA VI bi mogao postati najskuplji zabavni proizvod u povijesti, s procijenjenim budžetom od znatno više od milijardu dolara.
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