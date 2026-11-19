U Velikoj Britaniji najmanje jedan od deset zaposlenih planira otvoriti bolovanje, izostati s posla ili fakulteta kako bi među prvima zaigrao igru, pokazalo je istraživanje koje je naručio pružatelj širokopojasnog interneta Zen Internet. Još 12 posto ispitanika planira uzeti slobodan dan zbog izlaska igre, dok ih 17 posto namjerava ostati budno cijelu noć ili do ranih jutarnjih sati, a 14 posto otkazati društvene planove, pokazalo je istraživanje.