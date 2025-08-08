Oglas

NOVI ALAT IZAZVAO ZABRINUTOST

Nova značajka na Instagramu otkriva lokaciju mimo naše volje?

N1 Info
08. kol. 2025. 11:15
muškarac gleda u mobitel
Unsplash/Ilustracija

Pokretanje Instagramove značajke koja detaljno prikazuje podatke o geolokaciji korisnika izazvalo je negativne reakcije korisnika društvenih mreža

Meta Platforms je predstavila alat Instagram Map, koji omogućuje dijeljenje posljednje aktivne lokacije korisnika.

Alat je sličan Snapchatovoj značajki Snap Map, koja ljudima omogućuje pregled odakle njihovi prijatelji objavljuju.

Uvijek ima zlonamjernih korisnika

Iako je Meta u objavi na blogu ustvrdila kako je 'dijeljenje lokacije isključeno osim ako se ne prijavite', nekoliko korisnika društvenih mreža je u svojim objavama navelo kako su zabrinuti da to nije slučaj, kao i da bi zlonamjerni korisnici mogli zlorabiti značajku za špijuniranje drugih.

Šef Instagrama Adam Mosseri je na Threadsu osporio tvrdnje prema kojima značajka otkriva lokacije ljudi protiv njihove volje.

Naveo je kako je dva puta sve provjerio i kako aktiviranje značajke traži dvostruki pristanak. Procijenio je kako ljude vjerojatno zbunjuje to što se mogu vidjeti na karti kad je otvore. Ipak, provjerit će sve još jednom, piše CNBC.

instagram instagram map online praćenje sigurnost

