Sindikalisti: Hrvatska i dalje nema službeni izračun dostojanstvene plaće

Predsjednik Novog sindikata Mario Iveković na tu je tvrdnju odgovorio da nitko ne očekuje da plaće već sutra narastu na 3.000 eura, ali da bez jasnog cilja nije moguće ozbiljno raspravljati o tome koliko radniku treba za dostojanstven život. Nadodao je da dostojanstvene plaće nemamo i zato što su poremećaji na tržištu posljednjih godina omogućili kompanijama ostvarivanje enormnih profita.