"Pogreška 500"

Je li Twitter (X) pao? Korisnici prijavljuju kvarove

N1 Info
18. stu. 2025. 13:44
X, Twitter - AFP
Nicolas TUCAT / AFP

Ako pokušavate pristupiti svom X (nekada Twitter) računu u utorak, 18. studenoga 2025., možda primjećujete da stranica ima problema.

Je li stvar samo u vama? Odgovor je: ne, nije samo do vas, piše USA Today.

Down Detector je u utorak ujutro zabilježio niz problema koje su korisnici prijavljivali. U trenutku objave, X Developer Platform nije prikazivala poteškoće, ali je Cloudflare prijavio problem.

Koji je konkretan problem? Prema Cloudflareu: „Cloudflare je upoznat s problemom i istražuje ga. Utječe na više korisnika: raširene pogreške 500, kao i pad Cloudflare nadzorne ploče i API-ja. Radimo na razumijevanju punog opsega i ublažavanju problema. Uskoro slijede nove informacije.”

Teme
Cloudflare Elon Musk Twitter X

