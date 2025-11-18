Je li Twitter (X) pao? Korisnici prijavljuju kvarove

Ako pokušavate pristupiti svom X (nekada Twitter) računu u utorak, 18. studenoga 2025., možda primjećujete da stranica ima problema.
Je li stvar samo u vama? Odgovor je: ne, nije samo do vas, piše USA Today.
Down Detector je u utorak ujutro zabilježio niz problema koje su korisnici prijavljivali. U trenutku objave, X Developer Platform nije prikazivala poteškoće, ali je Cloudflare prijavio problem.
Koji je konkretan problem? Prema Cloudflareu: „Cloudflare je upoznat s problemom i istražuje ga. Utječe na više korisnika: raširene pogreške 500, kao i pad Cloudflare nadzorne ploče i API-ja. Radimo na razumijevanju punog opsega i ublažavanju problema. Uskoro slijede nove informacije.”
