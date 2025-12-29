Oglas

Sven Mišković

Svečano prisegnuo novi šef USKOK-a: Na dužnost stupa 1. siječnja

N1 Info
29. pro. 2025. 12:24
Sven Mišković
Sanjin Strukic/PIXSELL

Odluka Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o imenovanju Ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljena je danas na službenim stranicama DORH-a.

U postupku koji je pokrenut za imenovanje Ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Ivan Turudić, univ.spec.crim., odlukom je od 23. prosinca 2025., a uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove pravosuđa te mišljenje Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, na tu dužnost imenovao Svena Miškovića, zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, na vrijeme od četiri godine, stoji u priopćenju DORH-a.

Sven Mišković je 29. prosinca 2025. svečano prisegnuo pred Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske na dužnost Ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a na dužnost stupa 1. siječnja 2026.

Svečanoj prisezi prisustvovali su i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec.

DORH Ivan Turudić Sven Mišković USKOK

