Svečano prisegnuo novi šef USKOK-a: Na dužnost stupa 1. siječnja

U postupku koji je pokrenut za imenovanje Ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Ivan Turudić, univ.spec.crim., odlukom je od 23. prosinca 2025., a uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove pravosuđa te mišljenje Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, na tu dužnost imenovao Svena Miškovića, zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, na vrijeme od četiri godine, stoji u priopćenju DORH-a.