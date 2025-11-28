Rusija prijeti potpunom blokadom WhatsAppa

U kolovozu je Rusija počela ograničavati neke pozive na WhatsAppu, koji je u vlasništvu Meta Platforms, i na Telegramu, optužujući strane platforme da odbijaju dijeliti informacije s policijom u slučajevima prijevara i terorizma. U petak je regulator Roskomnadzor ponovno optužio WhatsApp da se ne pridržava ruskih zahtjeva namijenjenih sprječavanju i borbi protiv kriminala, piše Reuters.