ne poštivanje zakona
Rusija prijeti potpunom blokadom WhatsAppa
Ruski državni nadzorni ured za komunikacije zaprijetio je u petak da će u potpunosti blokirati WhatsApp ako se ne uskladi s ruskim zakonima, izvijestile su novinske agencije.
U kolovozu je Rusija počela ograničavati neke pozive na WhatsAppu, koji je u vlasništvu Meta Platforms, i na Telegramu, optužujući strane platforme da odbijaju dijeliti informacije s policijom u slučajevima prijevara i terorizma. U petak je regulator Roskomnadzor ponovno optužio WhatsApp da se ne pridržava ruskih zahtjeva namijenjenih sprječavanju i borbi protiv kriminala, piše Reuters.
"Ako usluga razmjene poruka i dalje ne bude ispunjavala zahtjeve ruskog zakonodavstva, bit će potpuno blokirana“, prenijela je agencija Interfax.
WhatsApp je optužio Moskvu da pokušava milijunima Rusa onemogućiti pristup sigurnoj komunikaciji.
Ruske vlasti guraju državni konkurentski servis pod nazivom MAX, za koji kritičari tvrde da bi se mogao koristiti za praćenje korisnika. Državni mediji odbacili su te tvrdnje kao neistinite.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
