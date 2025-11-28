Zbog požara Arena centar bio evakuiran

Evakuacija je u u manje do sat vremena završila, a dio posjetitelja već se vratio u centar.
Oglas
U poslijepodnevnim satima došlo je do evakuacije Arena Centra u Zagrebu. Do evakuacije je došlo zbog požara, potvrdili su za tportal u zagrebačkoj policiji. Radilo se o manjem požaru u skladištu, koji je već ugašen. Iz policije poručuju da nema ugroze građana.
Kako javljaju čitatelji, sam Arena centar bio je prepun ljudi jer su svi pohrlili u šoping na Black friday.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Tehnologija
|
prije 11 min.|
Oglas
Oglas