CENTAR PONOVNO OTVOREN

Zbog požara Arena centar bio evakuiran

N1 Info
28. stu. 2025. 18:34
Igor Kralj/PIXSELL

Evakuacija je u u manje do sat vremena završila, a dio posjetitelja već se vratio u centar.

U poslijepodnevnim satima došlo je do evakuacije Arena Centra u Zagrebu. Do evakuacije je došlo zbog požara, potvrdili su za tportal u zagrebačkoj policiji. Radilo se o manjem požaru u skladištu, koji je već ugašen. Iz policije poručuju da nema ugroze građana.

Kako javljaju čitatelji, sam Arena centar bio je prepun ljudi jer su svi pohrlili u šoping na Black friday.

arena centar

