Stotine svjetskih ličnosti i "kumovi AI-a" potpisali pismo upozorenja: "Superinteligencija će uzrokovati kaos"

Pismo, jednostavno naslovljeno „Izjava o superinteligenciji“ (Statement on Superintelligence), objavio je Future of Life Institute (FLI), a iznimno je kratko: poziva na „zabranu razvoja superinteligencije“ koja se ne bi smjela ukinuti „dok ne postoji široki znanstveni konsenzus da se to može učiniti sigurno i pod nadzorom“ te uz „snažnu podršku javnosti“.