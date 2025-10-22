nekontrolirani razvoj
Stotine svjetskih ličnosti i "kumovi AI-a" potpisali pismo upozorenja: "Superinteligencija će uzrokovati kaos"
Stotine javnih osoba — među kojima su i brojni “kumovi umjetne inteligencije” te zadivljujuće raznolika skupina vjerskih, medijskih i tehnoloških ličnosti — potpisale su pismo u kojem pozivaju na „zabranu“ utrke u razvoju AI superinteligencije.
Pet posto Amerikanaca podržava brzi razvoj naprednih AI alata
Pismo, jednostavno naslovljeno „Izjava o superinteligenciji“ (Statement on Superintelligence), objavio je Future of Life Institute (FLI), a iznimno je kratko: poziva na „zabranu razvoja superinteligencije“ koja se ne bi smjela ukinuti „dok ne postoji široki znanstveni konsenzus da se to može učiniti sigurno i pod nadzorom“ te uz „snažnu podršku javnosti“.
Samo 5 % Amerikanaca podržava brzi i neregulirani razvoj naprednih AI alata, dok ih više od 73 % podržava „snažnu“ regulaciju umjetne inteligencije. Oko 64 % ispitanih smatra da se superinteligencija — odnosno AI sustav koji nadmašuje ljudsku razinu inteligencije — ne bi smjela graditi dok se ne dokaže da je sigurna i podložna kontroli, piše Futurism.
Tko je potpisao pismo?
Među potpisnicima su poznate tehnološke i poslovne ličnosti poput suosnivača Applea Stevea Wozniaka i osnivača Virgin Grupe Richarda Bransona; desničarski medijski komentatori poput Stevea Bannona i Glenna Becka, kao i ljevičarski glumci i umjetnici poput Josepha Gordona-Levitta.
Pismo su potpisali i princ Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa; umirovljeni američki admiral Mike Mullen, bivši načelnik Združenog stožera SAD-a pod predsjednicima Bushom i Obamom; franjevac Paolo Benanti, Papin savjetnik za AI; te veliki broj znanstvenika i stručnjaka za umjetnu inteligenciju, uključujući dobitnika Turingove nagrade Yoshuiu Bengioa i nobelovca Geoffreyja Hintona — dvojicu najpoznatijih istraživača koji često nose titulu „kumova AI-ja“.
Uskoro će AI nadmašiti većinu ljudi u većini kognitivnih zadataka
„Napredni AI sustavi mogli bi u roku od nekoliko godina nadmašiti većinu ljudi u većini kognitivnih zadataka“, izjavio je Bengio, profesor na Sveučilištu u Montrealu. „Ovi napreci mogli bi donijeti rješenja za velike globalne izazove, ali nose i ozbiljne rizike.“
„Ako želimo sigurno napredovati prema superinteligenciji,“ dodao je, „moramo znanstveno utvrditi kako dizajnirati AI sustave koji su temeljno nesposobni naškoditi ljudima, bilo zbog neusklađenosti ciljeva ili zlouporabe. Također, moramo osigurati da javnost ima mnogo snažniji glas u odlukama koje će oblikovati našu zajedničku budućnost.“
Pismo polazi od pretpostavke da je superinteligencija ostvariv tehnički cilj, iako su neki stručnjaci skeptični i smatraju da je takav razvoj daleko u budućnosti.
Važno je napomenuti da pismo ne spominje činjenicu kako AI ne mora doseći razinu superinteligencije da bi uzrokovala kaos: već postojeći generativni AI alati — poput chatbota i generatora slika ili videa — već mijenjaju obrazovanje, potiču širenje dezinformacija, olakšavaju proizvodnju i distribuciju ilegalne pornografije bez pristanka, te dovode korisnike do psihičkih kriza, socijalnih problema, pa i tragičnih ishoda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
