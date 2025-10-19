Oglas

dvije na zapadnom balkanu

Von der Leyen najavila gradnju dviju "tvornica umjetne inteligencije": Jedna u susjednoj državi

author
N1 Info
|
19. lis. 2025. 20:30
umjetna inteligencija, server soba
Pexels

Europska unija planira na području Zapadnog Balkana izgraditi dvije "tvornice umjetne inteligencije", odnosno centra za razvoj umjetne inteligencije, od kojih će se jedan nalaziti u Srbiji.

Oglas

Gradit će se u Srbiji i Makedoniji, kaže Von der Leyen

Ovu vijest objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na otvaranju investicijskog foruma "Zapadni Balkan - EU", koji je održan u Tirani, naglasivši da će se ti objekti graditi u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, piše NIN.

Stručnjaci ističu da će otvaranje centra za razvoj umjetne inteligencije biti velika podrška i poticaj za rad i unapređenje aktivnosti srbijanskog gospodarstva.

Neki stručnjaci pozdravljaju težnju Bruxellesa da integrira Srbiju u lance opskrbe EU, ali s druge strane ističu da je politika Europske komisije neujednačena jer se, primjerice, povećavaju kvote i uvode sankcije kada je u pitanju izvoz čelika iz iste zemlje, piše 021,

Kao što se i očekivalo, izjava Ursule von der Leyen razvoj umjetne inteligencije privukla je pozornost javnosti, ali istovremeno je postavila i pitanje čemu zapravo služe "tvornice umjetne inteligencije" o kojima je govorila, a o čemu više detalja možete pronaći na stranicama Europske komisije.

emu uopće služe takve "Tvornice AI-a?"

Čemu služe "tvornice umjetne inteligencije"?

To su centri za obradu i razvoj podataka, obuku algoritama i primjenu umjetne inteligencije u gospodarskom sektoru. "Tvornica umjetne inteligencije" sastoji se od podatkovnih centara, razvojnih laboratorija i infrastrukture za strojno učenje, što zahtijeva visoku propusnost podataka i stabilne izvore energije.

Plan Bruxellesa je do kraja 2026. godine izgraditi 15 tvornica umjetne inteligencije i nekoliko antena diljem europskog kontinenta, koje će biti povezane sa superračunalima optimiziranim za umjetnu inteligenciju i povezane s centrima za njezin razvoj. Upravo jedna takva antena bit će smještena na teritoriju Srbije.

Antena kao čvorište

Antena je u biti svojevrsno čvorište, odnosno lokalna pristupna točka povezana s glavnim centrima za umjetnu inteligenciju, tj. "tvornicama umjetne inteligencije", koje omogućuju udaljeni pristup resursima.

„Ovo će omogućiti tvrtkama u svih šest zemalja Zapadnog Balkana povezivanje s tvornicama umjetne inteligencije. To znači da će tvrtke s tog područja moći pristupiti europskoj infrastrukturi umjetne inteligencije“, naglasila je Ursula von der Leyen.

EU ima četiri superračunala

Podsjetila je da je prije deset godina Europa zaostajala u globalnoj utrci za računalnom snagom, s tek jednim superračunalom među deset najboljih na svijetu, dok danas, zahvaljujući strateškim ulaganjima, ima četiri takva superračunala na vrhu svjetske liste, koja se koriste za razvoj europskih rješenja u području umjetne inteligencije.

Predsjedniica Europske komisije istaknula je da EU uspostavlja mrežu „tvornica umjetne inteligencije“ diljem kontinenta gdje tvrtke i startupovi mogu razvijati, obučavati i primjenjivati ​​modele umjetne inteligencije nove generacije.

Teme
AI centri za umjetnu inteligenciju srbija tvornica umjetne inteligencije umjetna inteligencija ursula von der leyen

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ