Von der Leyen najavila gradnju dviju "tvornica umjetne inteligencije": Jedna u susjednoj državi
Europska unija planira na području Zapadnog Balkana izgraditi dvije "tvornice umjetne inteligencije", odnosno centra za razvoj umjetne inteligencije, od kojih će se jedan nalaziti u Srbiji.
Gradit će se u Srbiji i Makedoniji, kaže Von der Leyen
Ovu vijest objavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na otvaranju investicijskog foruma "Zapadni Balkan - EU", koji je održan u Tirani, naglasivši da će se ti objekti graditi u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji, piše NIN.
Stručnjaci ističu da će otvaranje centra za razvoj umjetne inteligencije biti velika podrška i poticaj za rad i unapređenje aktivnosti srbijanskog gospodarstva.
Neki stručnjaci pozdravljaju težnju Bruxellesa da integrira Srbiju u lance opskrbe EU, ali s druge strane ističu da je politika Europske komisije neujednačena jer se, primjerice, povećavaju kvote i uvode sankcije kada je u pitanju izvoz čelika iz iste zemlje, piše 021,
Kao što se i očekivalo, izjava Ursule von der Leyen razvoj umjetne inteligencije privukla je pozornost javnosti, ali istovremeno je postavila i pitanje čemu zapravo služe "tvornice umjetne inteligencije" o kojima je govorila, a o čemu više detalja možete pronaći na stranicama Europske komisije.
Čemu služe "tvornice umjetne inteligencije"?
To su centri za obradu i razvoj podataka, obuku algoritama i primjenu umjetne inteligencije u gospodarskom sektoru. "Tvornica umjetne inteligencije" sastoji se od podatkovnih centara, razvojnih laboratorija i infrastrukture za strojno učenje, što zahtijeva visoku propusnost podataka i stabilne izvore energije.
Plan Bruxellesa je do kraja 2026. godine izgraditi 15 tvornica umjetne inteligencije i nekoliko antena diljem europskog kontinenta, koje će biti povezane sa superračunalima optimiziranim za umjetnu inteligenciju i povezane s centrima za njezin razvoj. Upravo jedna takva antena bit će smještena na teritoriju Srbije.
Antena kao čvorište
Antena je u biti svojevrsno čvorište, odnosno lokalna pristupna točka povezana s glavnim centrima za umjetnu inteligenciju, tj. "tvornicama umjetne inteligencije", koje omogućuju udaljeni pristup resursima.
„Ovo će omogućiti tvrtkama u svih šest zemalja Zapadnog Balkana povezivanje s tvornicama umjetne inteligencije. To znači da će tvrtke s tog područja moći pristupiti europskoj infrastrukturi umjetne inteligencije“, naglasila je Ursula von der Leyen.
EU ima četiri superračunala
Podsjetila je da je prije deset godina Europa zaostajala u globalnoj utrci za računalnom snagom, s tek jednim superračunalom među deset najboljih na svijetu, dok danas, zahvaljujući strateškim ulaganjima, ima četiri takva superračunala na vrhu svjetske liste, koja se koriste za razvoj europskih rješenja u području umjetne inteligencije.
Predsjedniica Europske komisije istaknula je da EU uspostavlja mrežu „tvornica umjetne inteligencije“ diljem kontinenta gdje tvrtke i startupovi mogu razvijati, obučavati i primjenjivati modele umjetne inteligencije nove generacije.
