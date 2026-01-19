Top 10 tehnoloških gadgeta u 2026. koji olakšavaju svakodnevni život

Za razliku od pametnih satova koji mogu biti nametljivi tijekom spavanja, prsten ostaje neupadljiv. Podaci se sinkroniziraju s aplikacijom koja nudi "Ocjenu vitalnosti" – jednostavan pokazatelj koliko ste spremni za izazove koji slijede. Cijena od oko 400 eura možda zvuči visoko za prsten, ali koliko vrijedi informacija da niste dobro odspavali prije važnog sastanka? Kao jedan od must have gadgets za zdravstveno osviještene korisnike, Galaxy Ring opravdava svaki euro.