Za što zaista ljudi koriste Chat GPT? Imamo detaljan pregled
Iako se često govori o tome kako bi veliki jezični modeli (LLM) mogli revolucionirati radno mjesto, podaci OpenAI-ja pokazuju drugačiju sliku – većina korištenja ChatGPT-a nema veze s poslovnom produktivnošću.
Sve manje u poslovne svrhe
Prema podacima, udio ne-poslovnih zadataka (kako ih klasificira sam LLM) porastao je s otprilike 53 posto svih poruka u lipnju 2024. na čak 72,2 posto u lipnju 2025..
Drugim riječima, sve više korisnika ChatGPT-a koristi ga u privatne svrhe – za zabavu, pomoć u pisanju ili osobne projekte – a sve manje za produktivnost na radnom mjestu.
Trend tako pokazuje da su noviji korisnici ChatGPT-a uglavnom usmjereni na osobne potrebe, a ne na radne zadatke, prenosi ArcTechnica.
Pisanje – najčešći oblik korištenja
Nije iznenađujuće da se velik broj korisnika oslanja na ChatGPT za pomoć pri pisanju. Prema studiji, čak 28 posto svih razgovora odnosilo se na neku vrstu asistencije u pisanju.
Taj udio raste na 42 posto kada je riječ o poslovno vezanim razgovorima, a među korisnicima iz menadžmenta i poslovnog sektora većina – 52 posto – koristi ChatGPT upravo za pisanje.
No, to ne znači da korisnici traže da im ChatGPT napiše cijeli mail ili tekst od nule.
Najčešći oblik korištenja jest uređivanje i kritika postojećih tekstova (10,6 posto svih razgovora), dok je generiranje osobne komunikacije činilo tek 8 posto.
Također, 4,5 posto svih razgovora odnosilo se na prijevod teksta, dok je pisanje fikcije bilo zastupljeno s tek 1,4 posto.
Sve češće zamjena za Google
Korištenje ChatGPT-a kao izvora informacija naglo raste. U lipnju 2024. takvih je upita bilo 14 posto, dok je u lipnju 2025. taj broj skočio na 24,4 posto, čime su informativni upiti pretekli pisanje (koje je palo s 35 posto u 2024.).
Ipak, OpenAI priznaje da ChatGPT i dalje pati od problema tzv. “halucinacija”, odnosno izmišljanja činjenica, što ga čini nepouzdanim kao izvor. Srećom, u poslovnim kontekstima korištenje ChatGPT-a za traženje informacija čini tek 13,5 posto razgovora, daleko manje od pisanja koje dominira s 40 posto.
Poslovni korisnici
Među poslovnim korisnicima značajan dio razgovora (14,9 posto) odnosio se na donošenje odluka i rješavanje problema. To ga čini drugim najčešćim oblikom korištenja u radnom okruženju, odmah iza dokumentiranja i bilježenja informacija.
OpenAI ističe da to pokazuje kako korisnici ChatGPT ne vide samo kao alat koji obavlja zadatke, nego ga koriste i kao savjetnika ili istraživačkog asistenta.
Ostali oblici korištenja – puno rjeđi
Iako se često u javnosti naglašava da ChatGPT može raditi mnogo različitih stvari, podaci pokazuju da su neki oblici korištenja zapravo vrlo rijetki:
- multimedija (npr. generiranje ili pronalaženje slika): 6%
- računalno programiranje: 4,2% (djelomično se odvija putem API-ja)
- kreativne ideje: 3,9%
- matematički proračuni: 3%
- odnosi i osobna refleksija: 1,9%
- igre i uloge: 0,4%
