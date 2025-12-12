VIDEO / Žena čuvala parking za muža. Pogledajte kako ju je vozač nadmudrio

Društvenim mrežama širi se viralna snimka iz Kine koja pokazuje kako tehnologija može riješiti jednu od najčešćih urbanih frustracija – borbu za parkirno mjesto.
Vozač automobila Huawei SAIC H5 naišao je na ženu koja je stajala na praznom parkirnom mjestu i „čuvala“ ga za svog supruga. Umjesto da ulazi u raspravu, vozač se odlučio za pametnu dosjetku, a prenosi City Magazine.
Zaustavio je automobil odmah ispred željenog mjesta, s jasnom namjerom da je namami i barem na trenutak odvuče s pozicije. Kad se žena pomaknula i krenula prema njemu, vjerojatno kako bi mu objasnila da je mjesto zauzeto, vozač je iskoristio priliku.
🇨🇳 A woman in China tried to hog a parking spot for her husband. So the driver just got out of the car and walked away and let his car finish the job.pic.twitter.com/I3uTPZfvF9— Orikron 🇵🇹 骆培思 (@orikron) December 11, 2025
Aktivirao je automatski sustav parkiranja (APS), pa je automobil, koristeći senzore i kamere, samostalno i precizno ušao na slobodno parkirno mjesto.
Žena je ostala prilično zbunjena kada je shvatila da je nadmudrena, piše Index, dok se muškarac – kako se vidi na kraju snimke – udaljio s pobjedničkim osmijehom na licu.
Njegov potez ubrzo je postao viralan i oduševio mnoge, a čini se da bi ga brojni vozači pametnih automobila mogli pokušati kopirati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
