Oglas

NEOBIČNA STRATEGIJA

VIDEO / Žena čuvala parking za muža. Pogledajte kako ju je vozač nadmudrio

author
N1 Info
|
12. pro. 2025. 10:59
Screenshot / X
Screenshot / X

Društvenim mrežama širi se viralna snimka iz Kine koja pokazuje kako tehnologija može riješiti jednu od najčešćih urbanih frustracija – borbu za parkirno mjesto.

Oglas

Vozač automobila Huawei SAIC H5 naišao je na ženu koja je stajala na praznom parkirnom mjestu i „čuvala“ ga za svog supruga. Umjesto da ulazi u raspravu, vozač se odlučio za pametnu dosjetku, a prenosi City Magazine.

Zaustavio je automobil odmah ispred željenog mjesta, s jasnom namjerom da je namami i barem na trenutak odvuče s pozicije. Kad se žena pomaknula i krenula prema njemu, vjerojatno kako bi mu objasnila da je mjesto zauzeto, vozač je iskoristio priliku.

Aktivirao je automatski sustav parkiranja (APS), pa je automobil, koristeći senzore i kamere, samostalno i precizno ušao na slobodno parkirno mjesto.

Žena je ostala prilično zbunjena kada je shvatila da je nadmudrena, piše Index, dok se muškarac – kako se vidi na kraju snimke – udaljio s pobjedničkim osmijehom na licu.

Njegov potez ubrzo je postao viralan i oduševio mnoge, a čini se da bi ga brojni vozači pametnih automobila mogli pokušati kopirati.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
APS automatski sustav parkiranja automobil Huawei pametni automobili parking parkiranje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ