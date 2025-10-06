Oglas

POSEBAN FENOMEN

Astronomi otkrili lutajući planet koji proždire šest milijardi tona plina i prašine svake sekunde

author
N1 Hrvatska
|
06. lis. 2025. 16:30
Zemlja, planet, planeta
Pixabay / Ilustracija

Astronomi kažu da lutajući planet proždire prašinu i plin brzinom od šest milijardi tona u sekundi — ponašanje koje se obično opaža kod zvijezda.

Oglas

Šest stotina i dvadeset svjetlosnih godina od Zemlje, mladi lutajući planet prolazi kroz izvanredno razdoblje rasta.

Astronomi su otkrili planet nazvan Cha 1107-7626, koji usisava plin i prašinu iz diska oko sebe brzinom od šest milijardi tona u sekundi, što je rekord za planet te veličine. Slično ponašanje viđeno je kod zvijezda, ali ne i kod planeta, piše euronews.

"Pokušavali smo proučiti kojom se brzinom materijal nakuplja na objektu. I odjednom smo otkrili snažan porast količine materijala koji je udarao u središnji objekt,“ rekao je Víctor Almendros-Abad, astronom iz Astronomskog opservatorija u Palermu i glavni autor studije.

"Kad smo to vidjeli, shvatili smo da je riječ o vrlo posebnom fenomenu. Ovo je prvi put da je takva pojava zabilježena kod objekta tako male mase.“

Cha 1107-7626 je još uvijek u fazi formiranja, a procjenjuje se da je pet do deset puta veći od Jupitera. Kao lutajući planet, slobodno se kreće svemirom bez orbitiranja oko zvijezde, što njegovo „gostinsko“ ponašanje čini još zanimljivijim. Ogroman priljev plina i prašine potiče iznimno brz rast.

"Tijekom tog ubrzanog rasta otkrili smo povećanje gotovo za red veličine — gotovo deset puta više mase i toka materijala koji dolazi u objekt. To je vrlo značajno, jer iako se javljaju tipične varijacije zbog nejednakosti u okolnom materijalu, ovakve promjene nisu uobičajene. To nije redovita varijabilnost,“ objašnjava Almendros-Abad.

Što uzrokuje da planet tako brzo usisava materijal?

Jedno moguće objašnjenje je da magnetska polja usmjeravaju materijal prema planetu — mehanizam koji je odavno poznat u formiranju zvijezda, ali nikada ranije nije opažen kod planeta.

"U astronomiji, kad kažemo da se nešto događa brzo — primjerice, da se formiranje zvijezde odvija brzo — pritom pod ‘brzo’ mislimo na milijun godina. Dakle, pojam ‘brzo’ je vrlo relativan,“ rekla je Amelia Bayo, astronomkinja iz Europskog južnog opservatorija i suautorica izvješća.

"Ali ovaj je objekt od prikupljanja materijala vrlo sporim tempom prešao na stotinu puta brže nakupljanje u svega nekoliko dana. Nešto što se dogodi u roku od nekoliko dana ili mjeseci u astrofizici je jednostavno nevjerojatno.“

Otkriće je postignuto kombinacijom podataka s svemirskog teleskopa James Webb i spektrografa X-shooter na Vrlo velikom teleskopu (VLT) Europskog južnog opservatorija u Čileu.

„Sigurno ćemo nastaviti promatrati ovaj objekt, jer imamo zabilježene podatke o njemu od prije gotovo 20 i 15 godina, i vidimo slično ponašanje. Postoje naznake da je ovo ponavljajuća pojava,“ rekao je Almendros-Abad.

Teme
Planet astronomi astronomija prašina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ