Astronomi otkrili "kvazimjesec" koji već desetljećima kruži uz Zemlju

Njegov sastav još nije poznat, no znanstvenici pretpostavljaju da je riječ o prirodnom, stjenovitom tijelu, a ne o svemirskom otpadu. Postoji i mogućnost da je, poput kvazimjeseca Kamoʻoalewa, fragment nastao udarom u naš Mjesec. De la Fuente Marcos pak vjeruje da bi mogao potjecati iz skupine tzv. Arjuna asteroida, malih nebeskih tijela s orbitama vrlo sličnima Zemljinoj.