Astronomi otkrili "kvazimjesec" koji već desetljećima kruži uz Zemlju

Astronomi su identificirali novi kvazimjesec u blizini Zemlje – mali asteroid nazvan 2025 PN7, koji se kreće u orbiti oko Sunca, ali ostaje gravitacijski vezan uz naš planet. Prema podacima objavljenim u časopisu Research Notes of the American Astronomical Society, objekt je u Zemlji sličnoj orbiti već oko 60 godina, no zbog svoje male veličine i slabog sjaja promaknuo je teleskopima, sve do sada.
Oglas
Asteroid 2025 PN7 je mala svemirska stijena koja se kreće gotovo istom putanjom oko Sunca kao i Zemlja. Poput Zemlje, oko Sunca obiđe za jednu godinu, a u najbližem prolazu približi se na oko 299.000 kilometara, nešto bliže od prosječne udaljenosti Mjeseca.
Promjer novooktkrivenog kvazimjeseca 2025 PN7 procjenjuje se na oko 30 metara, a možda je i manji, tek 19 metara. Time je postao najmanji poznati kvazimjesec u blizini Zemlje. Objekt su 29. kolovoza zabilježili instrumenti opservatorija Pan-STARRS na havajskom vulkanu Haleakala. Analiza arhivskih podataka pokazala je da se već desetljećima nalazi u Zemlji sličnoj orbiti.
'Može se otkriti samo kada se dovoljno približi našem planetu, kao što je bio slučaj ovog ljeta. Njegove su ‘prozorčiće vidljivosti’ rijetke i kratkotrajne, što ga čini izazovnim za promatranje', objasnio je Carlos de la Fuente Marcos s Complutense sveučilišta u Madridu, autor istraživanja objavljenog 2. rujna u časopisu Research Notes of the American Astronomical Society.
Orbitalne mijene i porijeklo
Tijekom vremena 2025 PN7 mijenja oblik svoje putanje - iz gotovo kružne, Zemlji bliske orbite prelazi u tzv. potkovastu orbitu, u kojoj može odlutati i do 297 milijuna kilometara od nas. U ovakvoj orbiti mogao bi ostati još oko 60 godina, prije nego ga Sunčeva gravitacija ponovo udalji.
Njegov sastav još nije poznat, no znanstvenici pretpostavljaju da je riječ o prirodnom, stjenovitom tijelu, a ne o svemirskom otpadu. Postoji i mogućnost da je, poput kvazimjeseca Kamoʻoalewa, fragment nastao udarom u naš Mjesec. De la Fuente Marcos pak vjeruje da bi mogao potjecati iz skupine tzv. Arjuna asteroida, malih nebeskih tijela s orbitama vrlo sličnima Zemljinoj.
Iako mu putanja prolazi blizu Zemlje, 2025 PN7 ne predstavlja opasnost od udara. Upravo suprotno; ovakvi objekti nude vrijedan uvid u povijest Sunčeva sustava i mogu poslužiti kao pristupačne mete za robotske misije.
Kina već planira takvu misiju - njezin Tianwen-2 do 2027. trebao bi donijeti uzorke s kvazimjeseca Kamoʻoalewa. 'Ovi asteroidi su relativno laki za dosegnuti i predstavljaju izvrsne ciljeve za testiranje novih tehnologija planetarnog istraživanja uz umjerena ulaganja', naglašava de la Fuente Marcos.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas