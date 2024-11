Đikić: Da stvorimo lijek protiv tumora, moramo prvo poduzeti ova tri koraka

Podijeli :

Međunarodni znanstveni tim, kojim je rukovodio Ivan Đikić, otkrio je mehanizam putem kojeg tumorske stanice uspijevaju izbjeći imunološki odgovor tijela, što im omogućava brži rast i širenje. Ovo bi otkriće moglo značajno doprinijeti razvoju novih lijekova protiv tumora. O svemu je u Newsnightu s našom Ankom Bilić Keserović razgovarao Ivan Đikić.

“Trajanje studije je bilo dugo”, kazao je Đikić te objasnio: “Pokušali smo razumjeti što se promijeni kod tumora da izbjegne uspješnost našeg imunološkog sustava koji svakodnevno uklanja tumorske stanice.

Ivan Đikić: Identificiran tumorski mehanizam izbjegavanja imunološkog odgovora!

Otkrili smo jedan mehanizam pomoću kojeg se antigeni tumora stavljaju na njihove stanice i preko toga imunološki sustav ih prepoznaje. Kada tumor to zaustavi i ne dopušta da se antigeni prezentiraju prema imunološkom sustavu, to se zove evazija, ili izbjegavanje imunološkog odgovora od strane tumora. Na taj način se tumori brže šire i metastaziraju.”

“Da stvorimo lijek protiv tumora ili metodu uspješnijeg liječenja, moramo prvo razumjeti tumor, pronaći slabu točku, validirati to i tek onda početi stvarati lijekove. U ovoj studiji smo uspjeli napraviti sve do početka stvaranja lijekova. Sada znamo da postoji terapijski cilj, a to je jedna od molekula koje smo otkrili da kontrolira taj imunološki odgovor. Sada možemo preko novih terapijskih metoda ciljano i terapijski uništiti te molekule unutar tumora i na taj način potaknuti imunološki sustav da uništi tumore”, dodao je.

Hoće li se farmaceutska industrija odreći dijela ogromnog profita za jedan lijek?

“Farmaceutska industrija ima blanco kartu da stvara cijene kakve ona želi. To nije problem industrije jer ima interes zarađivati. Problem je u društvu, moramo postaviti zdravlje kao socijalnu komponentu koja je regulirana od strane vlasti”, ističe Đikić.

“Industrija je također u određenoj krizi. Njihovi pogoni ne stvaraju toliko novih lijekova i sada imamo suradnju između akademija i biotehnoloških kompanija. Kroz tu suradnju, farmaceutska industrija se odriče dijela svog dominantnog položaja. Vjerujem da ćemo za sljedećih 5 do 10 godina moći više djelovati na pravednost i solidarnost prema ljudima koji trebaju biti liječeni”, zaključio je.

