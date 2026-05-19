Ove zemlje žele ubrzano proširenja EU-a

Deset zemalja s izlazom na Jadransko i Jonsko more, ili koje se nalaze u njihovom zaleđu, usvojile su u utorak deklaraciju u kojoj su pozvale na ubrzanje procesa proširenja Europske unije kako bi se održali mir, sigurnost i stabilnost u toj regiji, a time i čitavoj Europi.

Ministri ili državni tajnici Hrvatske, Italije, Slovenije, Grčke, koje pripadaju Europskoj uniji, te Sjeverne Makedonije, BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije i San Marina okupili su se u Skoplju na godišnjem forumu Strategije EU-a za Jadransku i Jonsku regiju (EUSAIR)

"Ubrzanje procesa proširenja Europske unije mora ostati strateški prioritet i geostrateško ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet u jadransko-jonskoj regiji i Europi", naveli su u deklaraciji. Pozvale su svih 27 država EU-a da "zadrže kontinuirani fokus na procesu pristupanja zemalja kandidata".

Iduće godine se održavaju izbori u Španjolskoj, Francuskoj, Poljskoj i Grčkoj, a rezultat bi mogao utjecati na postupak proširenja. U nekim zemljama raspoloženje stanovnika možda neće ići u prilog daljnjem proširenju.

EU se nije širila od 2013. godine, kada je u članstvo primljena Hrvatska.

No zemlje EUSAIR-a su ocijenile da je postignut "pozitivan impuls" u tekućim pregovorima sa zemljama kandidatima o pristupanju EU-u, pa su pozvale na nastavak ove "pozitivne dinamike".

Najbliža članstvu je Crna Gora, čija se vlada nada ulasku u EU do kraja 2028.

"Važno je da proces pristupanja bude vjerodostojan, predvidljiv i da se temelji na zaslugama te opipljivom napretku u reformama i ispunjavanju utvrđenih kriterija", navedeno je u deklaraciji deset zemalja.

EUSAIR je politički okvir, uspostavljen 2014., putem kojeg četiri zemlje članice EU-a i one koje to nisu surađuju u projektima zaštite okoliša, očuvanja kulturne baštine ili u prometnom povezivanju. Zemlje kandidati za članstvo na taj način stječu iskustvo u korištenju EU fondova te se istovremeno približavaju Europskoj uniji, čime Bruxelles osigurava stabilnost na granicama EU-a.

Sjeverna Makedonija je predsjedala tim okvirom posljednjih godinu dana, a u utorak ju je naslijedila Italija, koja je najavila kontinuitet, uključujući zagovaranje proširenja na "zapadni Balkan".

Na obalama Jadranskog i Jonskog mora, te u njihovom zaleđu, živi 70 milijuna ljudi.

"Iskustvo suradnje među vladama unutar EUSAIR-a doprinosi stabilnosti, sigurnosti, prosperitetu i razvoju tog područja", navele su zemlje.

Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, ima savjetničku ulogu u ovom okviru. Nada se da će do kraja ove godine biti usvojen proračun Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. premda i sama priznaje da to nije realno s obzirom na protivljenje prijedlogu proračuna od Europskog parlamenta, Europskog odbora regija i nekih zemalja poput Španjolske.

"No, to ne bi trebalo utjecati na primanje Crne Gore, jer je riječ o maloj zemlji, što se ne bi osjetilo", rekao je izvor iz Europske komisije zamolivši za anonimnost.

Crna Gora će predsjedati EUSAIR-om upravo 2028. kada se nada ulasku u EU.

EUSAIR je jedna od četiri makroregionalne strategije Europske unije. Postoje Dunavska, Baltička i Alpska, koje potiču suradnju zemalja u tim geografskim prostorima.

Zemlje jadranske i jonske regije izrazile su pak zabrinutost zbog "sve složenijeg i nestabilnijeg geostrateškog okruženja" s kojim se suočava Europa i šira međunarodna zajednica.

"Obilježeno je ruskom agresijom protiv Ukrajine, eskalirajućim tenzijama i nestabilnošću na Bliskom istoku, uključujući nedavna zbivanja koja uključuju Iran i rizik od šire regionalne eskalacije", navele su zemlje.

Europska komisija je napomenula da se unatoč svim negativnim okolnostima i neizvjesnošću Strategija EU-a za Jadransku i Jonsku regiju odvija dobro, kako u deset navedenih zemalja tako i među njima.