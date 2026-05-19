zvijezde AI industrije
Plaća od milijun dolara godišnje? Evo za koje se stručnjake tvrtke otimaju
Dok se veliki tehnološki divovi i nova generacija AI startupa utrkuju prema stvaranju umjetne opće inteligencije (AGI), vodeći istraživači i inženjerski lideri postali su svojevrsne zvijezde industrije, usporedive s vrhunskim sportašima.
Industrija umjetne inteligencije stvorila je tržište rada kakvo Silicon Valley nije vidio još od dot-com ere, no ovoga puta riječ je o tek nekoliko stotina ljudi koji su sposobni graditi napredne AI sustave na globalnoj razini.
OpenAI, Meta, Google DeepMind, Anthropic, xAI, Safe Superintelligence i sve veći broj AI startupa natječu se za iznimno mali krug vrhunskih stručnjaka.
Zbog toga su posljednjih godina sve češća izvješća o pregovorima teškim stotine milijuna dolara, ogromnim paketima dionica i kampanjama zapošljavanja koje osobno vode direktori poput Marka Zuckerberga i Sama Altmana.
Brojne brojke koje kruže internetom nisu potvrđene, pa se ovaj pregled fokusira na osobe čija je tržišna vrijednost potvrđena kroz vjerodostojne izvore ili izjave ljudi uključenih u pregovore.
Euronews donosi pet najpoznatijih AI inženjera i istraživača današnjice, čije priče najbolje pokazuju kako izgleda rat za talente u svijetu umjetne inteligencije.
Ilya Sutskever
Malo je ljudi u AI industriji koji uživaju ugled kakav ima izraelsko-kanadski računalni znanstvenik Ilya Sutskever.
Kao suosnivač i bivši glavni znanstvenik OpenAI-ja, Sutskever je imao ključnu ulogu u razvoju GPT modela i smatra se jednim od glavnih arhitekata generativne AI revolucije.
Prije OpenAI-ja radio je u Google Brainu, preteči Google DeepMinda, gdje je sudjelovao u razvoju tehnologija koje su pokrenule revoluciju dubokog učenja.
Nakon velike krize upravljanja u OpenAI-ju 2023. godine i kratkotrajnog smjenjivanja Sama Altmana, Sutskever je napustio tvrtku i 2024. suosnovao startup Safe Superintelligence (SSI).
SSI je odmah postao jedan od najpraćenijih AI startupa na svijetu, a iako još nije predstavio komercijalni proizvod, privatna vrijednost tvrtke 2025. procjenjivala se na oko 32 milijarde dolara.
Kasnije se pojavila informacija da je Meta istraživala mogućnost preuzimanja SSI-ja te agresivno pokušavala privući njegove zaposlenike tijekom Zuckerbergove AI kampanje zapošljavanja.
Sutskever je nedavno otkrio i da posjeduje udio u OpenAI-ju vrijedan oko sedam milijardi dolara, što ga čini jednim od najbogatijih ljudi u AI industriji.
Njegova vrijednost proizlazi iz rijetke kombinacije znanstvenog ugleda, iskustva u razvoju naprednih AI modela i sposobnosti vođenja velikih istraživačkih timova. Mnogi investitori smatraju ga jednim od rijetkih ljudi sposobnih voditi organizaciju koja razvija AGI sustave.
Mira Murati
Još jedno veliko ime koje je napustilo OpenAI je bivša direktorica tehnologije Mira Murati, koja je otišla iz tvrtke 2024. godine.
Albansko-američka inženjerka bila je ključna osoba iza lansiranja ChatGPT-ja, DALL-E-ja i GPT-4 modela te jedno od zaštitnih lica AI revolucije. Ranije je radila i kao viša produkt menadžerica u Tesli.
Nakon odlaska iz OpenAI-ja osnovala je Thinking Machines Lab, startup koji je vrlo brzo okupio niz bivših OpenAI istraživača i postao jedan od najvažnijih novih igrača na AI sceni.
Iako još nije predstavio proizvod, startup je ubrzo nakon osnutka procijenjen na više od pet milijardi dolara. Tvrtka se fokusira na suradnju čovjeka i umjetne inteligencije, a ne samo na potpuno autonomne AI sustave.
Thinking Machines Lab nedavno je predstavio svoje „interaction modele“, kojima će korisnici moći upravljati glasom i koji će imati izravan pristup zaslonu korisnika kako bi interakcija bila što prirodnija.
Meta je također pokušala privući istraživače povezane s Murati i njezinim startupom, koji je okupio stručnjake iz OpenAI-ja, Character.ai-ja, Mistrala i PyTorcha.
Murati je postala iznimno vrijedna jer može privući vrhunske AI stručnjake, što je danas jedna od najvećih konkurentskih prednosti u industriji. Kako se talent sve više koncentrira u malom broju vodećih AI laboratorija, sposobnost okupljanja najboljih ljudi postala je ključna prednost.
Alexandr Wang
Za razliku od Sutskevera i Murati, koji su karijeru gradili u OpenAI-ju, kinesko-američki inženjer Alexandr Wang proslavio se kao osnivač vlastite tvrtke prije prelaska u Metu.
Wang je još 2016. pokrenuo Scale AI, kompaniju koja je razvijala ključnu infrastrukturu za strojno učenje – od označavanja podataka do procjene i evaluacije AI modela.
Scale AI postao je važan dio AI ekosustava kroz suradnju s vladama, kompanijama i vodećim AI laboratorijima. Meta je 2025. kupila 49 posto udjela u tvrtki za 14,3 milijarde dolara, čime je ukupna vrijednost Scale AI-ja procijenjena na 29 milijardi dolara.
Wang je potom prešao u vodeću ulogu unutar Meta Superintelligence Labsa.
Prema procurjelim dokumentima, njegov paket primanja među najvećima je u povijesti Silicon Valleyja – uključuje milijun dolara osnovne plaće, višemilijunske bonuse i između 100 i 150 milijuna dolara u dionicama kroz pet godina.
Ovaj potez mnogi su protumačili kao Zuckerbergov pokušaj ubrzavanja Metinih AI ambicija nakon što je kompanija počela zaostajati za OpenAI-jem u percepciji javnosti.
Za razliku od klasičnih akademskih istraživača, Wangovu vrijednost čini operativno razumijevanje načina na koji se napredni AI sustavi grade i skaliraju. Njegovo znanje obuhvaća infrastrukturu, podatke, procjenu modela i organizacijsko upravljanje.
Takva sveobuhvatna ekspertiza postaje sve važnija kako AI sustavi postaju veći, skuplji i složeniji za razvoj i upravljanje.
Demis Hassabis
Slično Wangu, i Demis Hassabis karijeru je započeo kao osnivač prije nego što je završio u velikoj tehnološkoj kompaniji.
Britanski stručnjak grčkog, ciparskog, kineskog i singapurskog podrijetla godinama je razvijao DeepMind u jednu od najvažnijih AI istraživačkih organizacija na svijetu.
DeepMind se proslavio projektima poput AlphaGoa, sustava koji je pobijedio najbolje igrače drevne kineske igre Go, i AlphaFolda, AI modela za predviđanje proteinskih struktura.
AlphaFold2 je 2024. riješio problem star više od 50 godina točnim predviđanjem trodimenzionalnih struktura proteina, zbog čega je Hassabis dobio Nobelovu nagradu za kemiju.
DeepMind je izvorno osnovan u Londonu, a Google ga je kupio 2014. godine, čime je nastao Google DeepMind – današnji glavni AI odjel tehnološkog diva.
Točna vrijednost akvizicije nikada nije službeno potvrđena, no procjenjuje se da je Google za tvrtku platio između 400 i 650 milijuna dolara, u vrijeme kada umjetna inteligencija još nije bila u središtu tehnološke utrke.
Hassabisova osnovna plaća nije javno poznata, no procjenjuje se da kao direktor Google DeepMinda godišnje zarađuje milijune dolara. Navodno je samo za uspjeh Gemini AI projekta dobio bonus od tri milijuna dolara, dok se njegovo ukupno bogatstvo procjenjuje na oko 600 milijuna dolara.
Nakon lansiranja ChatGPT-ja, koji je dodatno ubrzao AI utrku, Google je sve više svojih AI aktivnosti stavio pod Hassabisovo vodstvo. Tvrtka se odjednom našla u izravnoj borbi s OpenAI-jem, Anthropicom i Metom za talente i tehnološku dominaciju.
Hassabis ima jedinstvenu poziciju jer spaja status osnivača, vrhunsku znanstvenu reputaciju i sposobnost vođenja velikih organizacija.
Andrej Karpathy
Popis zaključuje Andrej Karpathy, još jedan suosnivač OpenAI-ja.
Nakon rada u OpenAI-ju postao je voditelj AI-ja u Tesli, gdje je od 2017. do 2022. vodio razvoj autonomne vožnje temeljene na neuronskim mrežama.
Karpathy se kasnije kratko vratio u OpenAI, a potom 2024. pokrenuo Eureka Labs.
Vrijednost njegove kompanije zasad nije javno poznata jer se fokusira na obrazovne projekte i startup inicijative.
Ipak, Karpathyjevo bogatstvo procjenjuje se na između 50 i 150 milijuna dolara zahvaljujući dosadašnjoj karijeri.
Iako nije povezan s najvećim ugovorima i astronomskim paketima primanja poput nekih drugih AI zvijezda, Karpathy se smatra jednim od najutjecajnijih ljudi u AI zajednici zbog svojeg utjecaja na programersku kulturu i sposobnosti privlačenja talenata.
Njegova sposobnost okupljanja developera i oblikovanja načina na koji inženjeri razmišljaju o umjetnoj inteligenciji čini ga jednim od strateški najvažnijih ljudi u industriji.
