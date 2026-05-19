ubojstvo u drnišu
Turudić: Da je Aleksiću i bio određen zatvor zbog oružja, danas bi odavno bio na slobodi
Je li se strašna tragedija u kojoj je izgubljen mladi život mogla spriječiti, tko je u sustavu zakazao te što bi se ubuduće trebalo promijeniti kako bi se spriječili slični slučajevi? O tim pitanjima govorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HRT-a
Kristijan Aleksić ispitan je, a prema riječima glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, tijekom ispitivanja "aktivno se branio", što znači da je iznosio svoju obranu tijekom višesatnog ispitivanja, prenosi HRT.
"Kolegica iz Šibenika, navela je da se aktivno branio, znači da je iznosio svoju obranu. To je vrlo širok pojam. On je dva sata govorio. Je li govorio o svojim motivima, izrazio kajanje ili priznao djelo, mislim da je prerano i da vam ne smijem reći", rekao je Turudić.
Državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora, a odluka o tome tek se očekuje na ročištu. Turudić ističe kako smatra da postoje zakonske osnove za takvu mjeru.
"Sada se čeka ročište za određivanje istražnog zatvora. Županijska državna odvjetnica, vršiteljica dužnosti, je rekla da je tražen radi zakonskih osnova iz članka 123, stavci 1, 2 i 4. To su opasnost od bijega, opasnost od ponavljanja djela i opasnost od ometanja kaznenog postupka. Očekujem i gotovo sam siguran da će biti određen istražni zatvor", kazao je.
Nadzorom utvrđene nepravilnosti u šibenskom ODO-u
Na pitanje zašto 2023. godine, kada je kod Aleksića pronađeno ilegalno oružje, nije bio zatražen istražni zatvor te bi li ga on osobno tada tražio, Turudić je rekao da bi takav prijedlog i sam uputio te da se radilo o propustu na nižoj razini.
"Tražio bih određivanje istražnog zatvora. Zapravo, to je lakše za zamjenika državnog odvjetnika koji je postupao konkretno u predmetu. On odluku prepušta sudu. Sud je taj koji će odlučiti", rekao je.
Dodao je i kako su u nadzoru šibenskog državnog odvjetništva utvrđene nepravilnosti u postupanju.
"Mi smo bili u kontroli šibenskog državnog odvjetništva 2024. u 10. mjesecu i zapazili smo da šibensko općinsko državno odvjetništvo u takvim stvarima griješi, da ne postupa sukladno zakonu i ustaljenoj praksi ostalih odvjetništava takvog ranga. Iz tog razloga, prvenstveno iz tog razloga, više nije niti isti županijski državni odvjetnik niti je ista općinska državna odvjetnica", naveo je.
Podsjetio je i da se raniji događaj iz 2023. godine dogodio prije njegovog mandata.
"Mi smo utvrdili nepravilnosti već 2024., ali događaj kada nije predložen istražni zatvor se zbio 2023. godine. U to vrijeme nismo bili tamo i nisam bio uopće na ovom položaju na kojem sam danas", kazao je.
Naveo je i kako je proveden nadzor u Državnom odvjetništvu u Šibeniku, a očekuje se pisano izvješće o uočenim nepravilnostima.
Dodao je kako iz dosadašnjih saznanja proizlazi da ne postoji uzročna veza između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja kaznenog djela u konkretnom slučaju.
"Od optužnice prošle tri godine bez zakazane rasprave"
Turudić je pojasnio i okolnosti ranijeg kaznenog postupka te trajanje istražnog zatvora za to kazneno djelo.
"Godine 2023. je podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331. Od onda su prošle tri godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica zaprijećene su tri godine zatvora, tražena je jedna godina, sukladno recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo tri mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi danas odavno bio na slobodi", rekao je.
Na pitanje može li se dogoditi da se ne utvrde nepravilnosti u radu šibenskog državnog odvjetništva, Turudić je to odbacio.
"Predugo je vremena prošlo od potvrđivanja optužnice do zakazivanja rasprave. Rasprava nije do danas zakazana. To je zapravo vrlo jednostavan kazneni postupak bio. Tamo nema svjedoka, imamo samo počinitelja koji je napravio jedno improvizirano oružje. Trebalo je njega ispitati, eventualno provesti psihijatrijsko vještačenje i donijeti presudu. To je vrlo kratak period, to je mjesec, dva dana, a objektivno to je rad od nekoliko sati posla", kazao je.
Komentirajući objašnjenje sa suda da je sutkinja bila opterećena drugim predmetima te da se slučaj nije smatrao hitnim, Turudić je rekao kako smatra da je rasprava trebala biti zakazana.
"Smatram da se trebala zakazati rasprava, iako ne želim docirati sudu zato što više nisam sudac. Oni su postupili onako kako su smatrali da treba postupiti. Osobno, kao bivši sudac, ja smatram da su pogriješili, da su mogli provesti raspravu, zaključiti taj postupak koji je sam po sebi vrlo jednostavan", rekao je Turudić.
