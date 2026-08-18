speleološka ekspedicija
FOTO / Nevjerojatno otkriće u jamama na Velebitu, evo što su istraživači pronašli
Znanatvenici su došli do zaključka, Sjeverni Velebit ovo ljeto i dalje je jedna od najhladnijih lokacija u Hrvatskoj.
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U Nacionalnom parku završena je speleološka ekspedicija. Ciljevi ekspedicije bili su inventarizacija i istraživanje speleoloških objekata, s posebnim naglaskom na dokumentiranje i praćenje stalnog leda koji je prisutan u velikom broju jama Sjevernog Velebita i na kojeg utječu klimatske promjene na površini.
Znanatvenici su došli do zaključka, Sjeverni Velebit ovo ljeto i dalje je jedna od najhladnijih lokacija u Hrvatskoj.
Tijekom istraživanja zabilježen je niz zanimljivih pojava poput utjecaja dubokih jama na površinske ekosustave, promjena mikroklimatskih uvjeta u jamama i dinamiku leda čija se starost prema prethodnim istraživanjima proteže između 400 i 3000 godina.
Prikupljeni podaci pokazuju da su zime na Sjevernom Velebitu i dalje izuzetno hladne s najnižim temperaturama prošle zime oko -22 Celzijevih stupnjeva, što povoljno utječe na mikroklimatske uvjete u jamama.
Kako je objavio Nacionalni park na svojoj Facebook stranici strujanje hladnog zraka iz nekih jama i tijekom kolovoza omogućilo je zadržavanje snijega i na pojedinim lokacijama na površini Hajdučkih kukova, pa je to jedna od najhladnijih lokacija ovog ljeta u Hrvatskoj.
"No to ne znači da klimatske promjene nemaju bitan utjecaj na podzemnu mikroklimu. U nizu jama opažena je dinamika stalnog leda, spuštanje njegove razine ili potpun nestanak", poručili su.
Ekspediciju su vodile Ema Buljan i Olga Jerković Perić iz Speleološkog odsjeka PDS Velebit i Komisije za speleologiju HPS-a, uz podršku NP Sjeverni Velebit. Sudjelovao je 51 speleolog iz 10 speleoloških udruga iz Hrvatske, Austrije, SAD-a, Portugala i BiH.
Istražena su 33 speleološka objekta (jame) ukupne dubine 1100 m te su nadopunjeni podaci o već istraženim speleološkim objektima. Rezultati ekspedicije pridonijet će boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjena na podzemne i nadzemne ekosustave nacionalnog parka. Podaci i dokumentacija će se moći koristiti u izradi edukativnih sadržaja za formalno i neformalno obrazovanje, gdje su nedovoljno zastupljeni sadržaji o prirodnim vrijednostima Hrvatske i potrebi njihovog očuvanja za iduće generacije.
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