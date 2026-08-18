FOTO / Nevjerojatno otkriće u jamama na Velebitu, evo što su istraživači pronašli

Istražena su 33 speleološka objekta (jame) ukupne dubine 1100 m te su nadopunjeni podaci o već istraženim speleološkim objektima. Rezultati ekspedicije pridonijet će boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjena na podzemne i nadzemne ekosustave nacionalnog parka. Podaci i dokumentacija će se moći koristiti u izradi edukativnih sadržaja za formalno i neformalno obrazovanje, gdje su nedovoljno zastupljeni sadržaji o prirodnim vrijednostima Hrvatske i potrebi njihovog očuvanja za iduće generacije.