Je li rover na Marsu pronašao drago kamenje? Otkriće iznenadilo znanstvenike

Korund je iznimno tvrd mineral koji se uglavnom sastoji od aluminijeva oksida. Drugi je najtvrđi prirodni mineral, odmah nakon dijamanta. Čisti korund je bezbojan, no različite primjese mogu mu dati boju. Njegove najpoznatije dragocjene varijante su rubini, koji crvenu boju dobivaju zbog kroma, te safiri, koji se mogu pojavljivati u različitim bojama.