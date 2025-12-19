Oglas

arheološko otkriće

FOTO / Otkrivene nove rimske freske u vili u blizini Pompeja

author
Hina
|
19. pro. 2025. 08:24
A fresco of a peacock unearthed at the Villa Poppaea in Oplontis, on the outskirts of the ancient Roman city of Pompeii
Pompeii Archaeological Park/Handout via REUTERS

Nove freske s "izvanrednim detaljima i bojama" otkrivene su u vili u okolici drevnog rimskog grada Pompeja, priopćio je arheološki park koji se nalazi blizu Napulja.

Oglas

Freske su otkrivene u Vili Poppaea u drevnom gradiću Oplontisu, u velikoj rezidenciji koja datira iz sredine prvog stoljeća prije Krista, a koja je najvjerojatnije pripadala Poppaei Sabini, drugoj supruzi cara Nerona, ili njezinoj obitelji.

Arheolozi su pronašli gotovo potpunu fresku paunice, kojoj nedostaje glava, a koja zrcali prethodno pronađenu fresku pauna, kao i fragmente kazališne komedijske maske, koji nadopunjuju druge kazališne tragične maske iz iste dvorane.

Iskapanja su također otkrila otisak drveća u vrtu vile, ostavljen odljevima lave, i četiri nove prostorije, uključujući jednu za koju se smatra da je bila dio termalnih kupelji vile.

FILE PHOTO: Visitors walk in Pompeii, the famous city next to Naples which was destroyed in AD 79 by the eruption of Mount Vesuvius seen in the background, July 17, 2008.
A fresco of a peacock unearthed at the Villa Poppaea in Oplontis, on the outskirts of the ancient Roman city of Pompeii
A newly unearthed imprint of a tree sits at the Villa Poppaea in Oplontis, on the outskirts of the ancient Roman city of Pompeii, in Torre Annunziata, Italy, in this handout released December 18, 2025.
+ 2
Pogledajte Galeriju

„Otkrića nude obećavajuće nove istraživačke mogućnosti za razumijevanje rasporeda vile i proučavanje dugoročnih interakcija između ljudskih stanovnika i prirodnog okoliša“, rekao je ravnatelj parka Gabriel Zuchtriegel.

Nekada uspješan grad Pompeji, u blizini Napulja, i njegova okolica uništeni su erupcijom Vezuva 79. godine, ali njegovi ostaci su preživjeli nakon što su stoljećima bili prekriveni debelim slojem pepela i lave.

Teme
Arheološka otkrića Erupcija Vezuva Freske Oplontis Vila Poppaea

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ