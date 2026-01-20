Ako ste sinoć imali dovoljno strpljenja za boravak na hladnoći, vrijedilo je obratiti pozornost na sjeverni horizont. Sunce nam je, nešto iza 19 sati, poslalo snažan bljesak praćen koroninim izbačajem mase. Iako sam bljesak nije bio ekstremno jak – riječ je o erupciji klase X1.9 – trajao je relativno dugo.