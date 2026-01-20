Sunce nam je sinoć, nešto iza 19 sati, poslalo snažan bljesak praćen koroninim izbačajem mase. Iako sam bljesak nije bio ekstremno jak – riječ je o erupciji klase X1.9 – trajao je relativno dugo, a barem dio izbačene mase usmjeren je prema Zemlji, piše Nebo.com. Iz dijelova Hrvatske mogli smo svjedočiti tom rijetkom prizoru.
Ako ste sinoć imali dovoljno strpljenja za boravak na hladnoći, vrijedilo je obratiti pozornost na sjeverni horizont. Sunce nam je, nešto iza 19 sati, poslalo snažan bljesak praćen koroninim izbačajem mase. Iako sam bljesak nije bio ekstremno jak – riječ je o erupciji klase X1.9 – trajao je relativno dugo.
Polarna svjetlost kod nas se očitovala kao diskretno crvenilo, a pogledajte kako je u Hrvatskoj izgledao ovaj rijedak spektakl.
Zvonimir Barisin/PIXSELLViše
