Oglas

PORUKA PREKO MREŽA

Trump: Šokantno je što su Britanci napravili. Velika glupost. Zato moramo preuzeti Grenland!

author
N1 Info
|
20. sij. 2026. 07:59
Donald Trump
Truth Social

Američki predsjednik Donald Trump se u najnovijoj objavi na Truth Socialu oštro obrušio na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Oglas

"Šokantno je da naš "briljantni" saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutačno planira pokloniti otok Diego Garcia, na kojem se nalazi ključna američka vojna baza, Mauricijusu, i to bez ikakvog razloga", napisao je Trump na Truth Socialu.

Pritom se osvrnuo na odluku Londona da preda otočje Chagos Mauricijusu, u koje spada i Diego Garcia s britansko-američkom vojnom bazom.

Truth Social
Truth Social

Prema potpisanom sporazumu, lokacija baze bit će ponovno iznajmljena Ujedinjenom Kraljevstvu na razdoblje od 99 godina.

Trump je takav potez nazvao "činom potpune slabosti" i "velikom gluposti".

"To je samo jedan od razloga zašto moramo preuzeti Grenland. Danska i europski saveznici moraju učiniti ispravnu stvar", zaključio je američki predsjednik.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Donald Trump Grenland Ujedinjeno Kraljevstvo truth social

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ