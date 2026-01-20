Trump: Šokantno je što su Britanci napravili. Velika glupost. Zato moramo preuzeti Grenland!

Američki predsjednik Donald Trump se u najnovijoj objavi na Truth Socialu oštro obrušio na Ujedinjeno Kraljevstvo.
Oglas
"Šokantno je da naš "briljantni" saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutačno planira pokloniti otok Diego Garcia, na kojem se nalazi ključna američka vojna baza, Mauricijusu, i to bez ikakvog razloga", napisao je Trump na Truth Socialu.
Pritom se osvrnuo na odluku Londona da preda otočje Chagos Mauricijusu, u koje spada i Diego Garcia s britansko-američkom vojnom bazom.
Prema potpisanom sporazumu, lokacija baze bit će ponovno iznajmljena Ujedinjenom Kraljevstvu na razdoblje od 99 godina.
Trump je takav potez nazvao "činom potpune slabosti" i "velikom gluposti".
"To je samo jedan od razloga zašto moramo preuzeti Grenland. Danska i europski saveznici moraju učiniti ispravnu stvar", zaključio je američki predsjednik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas