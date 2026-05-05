Oglas

ARHEOLOŠKA POSEBNOST

FOTO / Rijetko otkriće u Vinkovcima: Pronađen neopljačkani rimski grob

author
Hina
|
05. svi. 2026. 18:18
05.05.2026., Vinkovci - Arheolozi muzeja Vinkovci pronasli su zidanu rimsku grobnicu iz cetvrtog stoljeca. S gornjeg dijela grobnice uklonjena je opeka te je otkriven ljudski kostur. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

U sklopu istražnih arheoloških radova na prostoru buduće nove vinkovačke Gradske tržnice, arheolozi su rano proljetos pronašli 44 rimska groba, a u utorak i prvi neotvoreni grob s ostacima muške osobe i nešto popratnih priloga.

Oglas

Ravnatelj vinkovačkog Gradskog muzeja Hrvoje Vulić navodi da su zatvoreni neopljačkani zidani grobovi prava rijetkost, pa su tako vinkovački arheolozi pronašli, od više od 200 dosad istraženih zidanih grobova, s danas otkrivenim tek dva neopljačkana groba.

"Konstrukcija groba je od opeke, ali, nažalost, pokojnik koji je unutra postavljen je s vrlo malom količinom priloga. Dokumentirali smo jedan komad željeza uz desno stopalo i na desnom ramenu jedan ulomak bronce. Riječ je o muškarcu, preliminarno bismo rekli starosti između 40 i 45 godina. Čini se da je kostur u relativno dobrom stanju što je izvrsno jer će nam kroz analize pružiti niz podataka”, kazao je Vulić.

05.05.2026., Vinkovci - Arheolozi muzeja Vinkovci pronasli su zidanu rimsku grobnicu iz cetvrtog stoljeca. S gornjeg dijela grobnice uklonjena je opeka te je otkriven ljudski kostur. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Rekao je i kako je područje gradske tržnice u Vinkovcima prostire na lokaciji sjeverne nekropole rimskih Cibalaea.

"U drugim do sada istraženim grobocima pronašli smo zanimljive nalaze poput staklenih lakrimarija, fibula i drugih, rekao bih, uobičajenih rimskodobnih predmeta", naveo je.

U vrijeme Rimskog Carstva, na području današnjih Vinkovaca nalazilo se rimsko naselje Colonia Aurelia Cibalae, važan vojni i trgovački centar na križanju puteva između istoka i zapada.

05.05.2026., Vinkovci - Arheolozi muzeja Vinkovci pronasli su zidanu rimsku grobnicu iz cetvrtog stoljeca. S gornjeg dijela grobnice uklonjena je opeka te je otkriven ljudski kostur. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Cibalae imaju veliko značenje za rimsku povijest, jer se u njihovoj blizini 314. godine vodila bitka za prevlast i moć između careva Konstantina Velikog i Licinija.

Značaj Cibalaea potvrđuje i podatak da su u njima rođena dva rimska cara, braća i suvladari, Valentinijan I. (321.-375.) i Valens (328.-378.). To su ujedno i jedini rimski carevi rođeni na tlu Hrvatske.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
arheologija arheološko otkriće rimska grobnica vinkovci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ