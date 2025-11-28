Kako su ljudi pripitomili mačke? Otkrivena ključna prekretnica

„Uvođenje domaće mačke u Europu važno je jer označava značajan trenutak u njihovom dugoročnom odnosu s ljudima. Mačke nisu samo još jedna vrsta koja dolazi na novi kontinent. One su životinje koje su se duboko integrirale u ljudska društva, gospodarstva, pa čak i sustave vjerovanja“, rekao je paleogenetičar i koautor studije sa Sveučilišta Tor Vergata u Rimu, Marco De Martino.