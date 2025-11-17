Ash Toye, profesor stanične biologije na Sveučilištu u Bristolu tumači kako ljudi s Rh null krvlju ne posjeduju nijedan od poznatih 50 Rh antigena. Dok oni ne mogu primiti nijednu drugu krvnu grupu, Rh null je kompatibilan sa svim Rh tipovima. To O Rh null krv čini iznimno vrijednom, jer je može primiti gotovo svatko – uključujući sve varijante ABO sustava. U hitnim slučajevima, kada krvna grupa pacijenta nije poznata, O Rh null bi se mogla dati uz vrlo mali rizik od reakcije. Zbog toga znanstvenici širom svijeta pokušavaju replicirati ovu “zlatnu krv”.