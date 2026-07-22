Novootkriveni svijet briše granicu između planeta i mjeseca

Kretanje je određivalo pojam planeta još od antičkih Grka, koji su skovali riječ za „lutajuću zvijezdu“ kako bi opisali svijetle objekte koji se gibaju u odnosu na pozadinu nepomičnih zvijezda. Kopernikanska revolucija premjestila je naglasak na gibanje oko Sunca, ali je upravo gibanje ostalo ključno. Kako su napisali autori definicije IAU-a, planet je manje pitanje veličine ili sastava, a više pitanje toga da jedno tijelo kruži oko drugoga u hijerarhijski uređenom sustavu.