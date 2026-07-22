Idući mjesec će iznad Europe biti vidljiva rijetka pojava: Događa se jednom u 18 mjeseci

Pomrčine Sunca događaju se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Za mnoge u zapadnoj Europi, ova djelomična pomrčina Sunca među najboljim je događajima te vrste do sljedećih potpunih pomrčina Sunca koje će se vidjeti u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji 2058. i 2081. godine.