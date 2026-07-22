VIDEO / Rodila u SAD-u pa otkrila koliki joj je račun stigao iz bolnice

"Želim ovo reći što normalnije, ali mislim da moje iskustvo s carskim rezom nije bilo tipično, jer ni sam porod nije bio takav", rekla je. "Imala sam trudove devet sati prije poroda, a nijednog trenutka nisam osjećala jaku bol. Kada bi me medicinske sestre pitale da bol ocijenim od jedan do deset, mislim da nikada nisam rekla više od četiri."