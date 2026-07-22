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VIDEO / Rodila u SAD-u pa otkrila koliki joj je račun stigao iz bolnice
Influencerica Madeleine White otkrila je da je bolnički račun za rođenje njezine kćeri, prije nego što ga je pokrilo zdravstveno osiguranje, iznosio oko 41.000 eura.
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U taj su iznos bili uključeni carski rez i trotjedni boravak novorođenčeta na odjelu intenzivne njege. U videu objavljenom 20. srpnja pokazala je i konačan račun, koji je nakon pokrića zdravstvenog osiguranja iznosio nešto više od 3400 eura.
"Danas sam zahvalna što imam dobro zdravstveno osiguranje", istaknula je.
White je objasnila zašto su ona i suprug Andrew Fedyk odlučili da njihova kći dođe na svijet u SAD-u, iako bi porod u Kanadi ili Ujedinjenom Kraljevstvu bio besplatan.
"Mnogi su se pitali zašto smo, zaboga, odlučili da se porodim ovdje. Evo odgovora", rekla je pa dodala:
"Iskreno, očekivala sam račun za porod. Nisam, međutim, očekivala račun za tri tjedna intenzivne njege. To vjerojatno ne bi promijenilo našu odluku, ali možda bih ranije počela štedjeti. Možda bismo preskočili kupnju mini Kelly torbe", našalila se, misleći na luksuznu torbu Hermès koju posjeduje, prenosi američki People.
@madeleine_white
Grateful for good health insurance today 😭♬ original sound - Madeleine White Fedyk
Kaže da se nada kako će njezina kći Juliette jednog dana studirati u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali da je njihov život trenutačno u SAD-u, zbog čega je ondje planirala carski rez.
"Ovdje živimo. Ovo je naš dom. Ovdje su naši psi i mačka. Ne bih željela roditi negdje gdje se ne osjećam kao kod kuće", objasnila je.
Par je rođenje kćeri objavio 2. lipnja na Instagramu uz fotografije iz bolnice. Istoga dana White je na TikToku otkrila više detalja o okolnostima poroda.
"Bok, dušo. Dolaziš ranije. Možda je riječ o abrupciji posteljice, možda o nečemu drugom, ali izgleda da ćeš stići za nekoliko dana. Jedva čekam da te upoznam", rekla je u videu, a kasnije je otkrila da je tijekom trudnoće, uz abrupciju posteljice, razvila i preeklampsiju.
White je govorila i o oporavku nakon poroda.
"Želim ovo reći što normalnije, ali mislim da moje iskustvo s carskim rezom nije bilo tipično, jer ni sam porod nije bio takav", rekla je. "Imala sam trudove devet sati prije poroda, a nijednog trenutka nisam osjećala jaku bol. Kada bi me medicinske sestre pitale da bol ocijenim od jedan do deset, mislim da nikada nisam rekla više od četiri."
Našalila se da to nije bio "zabavan vikend u Disneylandu", ali priznaje da su joj najteži bili ustajanje iz kreveta i ulazak u automobil. Ipak, smatra da joj je briga o kćeri, koja je bila na odjelu intenzivne njege, pomogla da manje razmišlja o vlastitoj boli.
"Kada ti je um potpuno usmjeren na nešto drugo, jednostavno nemaš vremena razmišljati o boli", rekla je.
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