Sezonski radnici iz Srbije tvrde da su prevareni u Hrvatskoj: "To se nikad prije nije dogodilo"

"Najprije smo čistili i pripremali lokale, a potom počeli raditi. Nakon otprilike mjesec dana, krajem lipnja, u jedan su restoran došli sanitarna, porezna i turistička inspekcija, zatvorili ga te napisali kazne vlasniku, ali i zaposlenicima koji su radili bez radnih dozvola. Vlasniku je rečeno da zatvori sve lokale dok ne riješi taj problem kako mu inspekcije ne bi nastavile pisati kazne", prepričava kuhar događaje iz Hrvatske.